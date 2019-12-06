ФСБ вербует для заказных убийств за границей преступников и убивает из мести

Российские спецслужбы используют для совершения убийств за границей завербованных шантажем преступников.

Источник: Bellingcat

Детали: Задержанный за убийство в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили наемный убийца Вадим Красиков (под прикрытием Соколов) возможно причастен также к двум убийствам в России, совершенным в 2007 и 2013 годах.

Расследователи выяснили, что Красиков был задержан в качестве подозреваемого правоохранителями после громкого убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова. После этого все данные из досье полиции на Красикова исчезли.

При этом расследователи отмечают, что в 2007 году Красиков имел тесные связи с ФСБ и, вероятно, даже был сотрудником спецназа ФСБ "Вымпел".

Позже Красиков был подозреваемым в убийстве в 2013 году в Москве Альберта Назранова, предпринимателя из Кабардино-Балкарии. Он был объявлен в розыск, а в 2015 году розыск был прекращен.

После этого до августа 2019 года о Красикове ничего не было слышно. Расследователи выяснили, что с 2015 года Красиков получил документ на имя Вадима Соколова.

Выяснилось, что Красиков совершал поездки в оккупированный Россией Крым в 2016 году, в 2017 году летал в столицу Кыргызстана Бишкек, потом в Москву, а затем снова в Крым. Каждая поездка длилась 5-7 дней. Журналисты Bellingcat пока не сопоставляли поездки наемника со значительными событиями в местах назначения.

Bellingcat обращает внимание, что Россия ранее использовала преступников для совершения убийств. Например, в апреле 2019 года в Киеве был задержан гражданин России Алексей Комаричев, который подорвался на взрывчатке, закладывая ее под автомобиль украинского разведчика.

В 2016 году, будучи следователем милиции, Комаричев был пойман на получении взятки. Ему светил срок заключения в тюрьме и штраф в 48 млн рублей.

Кроме того, журналисты напомнили, что российские спецслужбы использовали бывшего осужденного для убийства 6 человек. Речь идет об Олеге Смородинове, который был задержан в Украине после убийства украинского офицера Ивана Мамчура, работавшего в ровенском СИЗО.

Ранее Смородинов воевал на стороне российских боевиков на Донбассе и, как сказано в расследовании New York Times, был завербован ФСБ, когда пытался примкнуть к ЧВК Вагнера.

Все шесть целей Смородинова, Мамчур и остальные, которых он не успел убить, связаны только одним: все они были военными советниками или добровольцами армии Грузии во время войны 2008 года с Россией.

Напомним: