Дело Шеремета: В СБУ отрицают, что не отдали полиции видео с камер наблюдения

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета у полиции были видеоматериалы с четырех камер наблюдения, об отсутствии которых ранее заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: ответ Службы безопасности Украины в ответе на запрос "Слідства.Інфо"

Детали: В Службе безопасности уверяют, что отдали полиции все видеоматериалы по данному делу.

Дословно: "Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю по соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без изменения в конфигурацию и объем материалов".

Предыстория: В декабре 2019 года глава МВД Арсен Аваков, комментируя детали расследования убийства Шеремета, заявил: полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения вблизи места преступления. По словам Авакова, сразу после преступления эти видео полиция собирала вместе с работниками Службы безопасности.

Аваков добавил, что после того, как Генпрокуратура поручила вести расследование именно полиции, им не передали эти важные для следствия данные.

"Мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры в хороших местах. В очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы их вам отдали раньше. Удивительно, что вы их не получили". А их не было", - заявил глава МВД и добавил, что этот факт является предметом отдельного расследования.

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