Дело Шеремета: В СБУ отрицают, что не отдали полиции видео с камер наблюдения
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета у полиции были видеоматериалы с четырех камер наблюдения, об отсутствии которых ранее заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.
Источник: ответ Службы безопасности Украины в ответе на запрос "Слідства.Інфо"
Детали: В Службе безопасности уверяют, что отдали полиции все видеоматериалы по данному делу.
Дословно: "Полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю по соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без изменения в конфигурацию и объем материалов".
Предыстория: В декабре 2019 года глава МВД Арсен Аваков, комментируя детали расследования убийства Шеремета, заявил: полиции не передали записи с четырех камер видеонаблюдения вблизи места преступления. По словам Авакова, сразу после преступления эти видео полиция собирала вместе с работниками Службы безопасности.
Аваков добавил, что после того, как Генпрокуратура поручила вести расследование именно полиции, им не передали эти важные для следствия данные.
"Мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры в хороших местах. В очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы их вам отдали раньше. Удивительно, что вы их не получили". А их не было", - заявил глава МВД и добавил, что этот факт является предметом отдельного расследования.
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Блог УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Напомним,
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Благодаря видеозаписям с камер наблюдения известно, что взрывчатку ночью заложила под сиденье водителя женщина, ее прикрывал мужчина. Они появились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Журналисты также установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать: Игорь Устименко в 2014 году работал в Службе безопасности Украины.
- Из разговоров с людьми, которые могли быть полезными для следствия, журналисты сделали вывод, что следователи их не допрашивали.
- Отдельно авторы фильма "Убийство Павла" поделились тем, что видео с трех камер, которое могло быть ключевым, им не дали владельцы, а еще некоторые записи оказались недоступны, так как работники Службы безопасности Украины изъяли соответствующие серверы и вернули их пустыми.
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СБУ заверила, что ее сотрудники получили 4 жестких носителя информации с записями камер внешнего наблюдения на одном из домов по улице Ивана Франко – и "без внесения каких-либо изменений в конфигурацию и объем материалов" передали их следователю.
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Тогдашний замминистра внутренних дел Вадим Троян подтвердил: "Случаи, когда мы приходили, а видео не было, действительно имели место". За объяснениями он посоветовал обращаться в СБУ.
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Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.