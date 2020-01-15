Новости 15 января: отставка правительства России, переписка "друга Трампа" с окружением Зеленского

Правительство России подало в отставку, в США опубликовали переписку человека Джулиани с Аваковым, Шефиром и Бакановым — новости, которые были актуальны 15 января.

О правительстве России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменении конституции РФ.

Сам Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.

О переписке

Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

О чем "друг Трампа" пытался договориться с украинскими чиновниками и какова его роль в деле импичмента Трампа — читайте в материале (укр.)

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Заместителю гендиректора "Укроборонпрома" Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников - это профессиональная необходимость. Ему насчитали в декабре 226 тысяч гривен.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно.

Народные депутаты провели новогодние и рождественские праздники с семьями – кто-то под Киевом, а кто-то за границей. Например, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук махнул в Таиланд.