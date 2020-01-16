Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости среды и ночи: отставка правительства России, переписка "друга Трампа" с окружением Зеленского

Четверг, 16 января 2020, 07:00

Правительство России подало в отставку, в США опубликовали переписку человека Джулиани с Аваковым, Шефиром и Бакановым — новости, которые были актуальны 15 января.

О правительстве России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменении конституции РФ.

Сам Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.

О переписке

Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

О чем "друг Трампа" пытался договориться с украинскими чиновниками и какова его роль в деле импичмента Трампа — читайте в материале (укр.)

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Заместителю гендиректора "Укроборонпрома" Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников - это профессиональная необходимость. Ему насчитали в декабре 226 тысяч гривен.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно.

Народные депутаты провели новогодние и рождественские праздники с семьями – кто-то под Киевом, а кто-то за границей. Например, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук махнул в Таиланд.

Темы: ЗеленскийРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений
Россия уже выпустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"
Зеленский: Штурмы врага очень жестокие, но Силы обороны доминируют
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: