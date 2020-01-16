Главные новости среды и ночи: отставка правительства России, переписка "друга Трампа" с окружением Зеленского

1215 просмотров
Четверг, 16 января 2020, 08:00

Правительство России подало в отставку, в США опубликовали переписку человека Джулиани с Аваковым, Шефиром и Бакановым — новости, которые были актуальны 15 января.

О правительстве России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменении конституции РФ.

Сам Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру нынешнего главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.

О переписке

Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского.

О чем "друг Трампа" пытался договориться с украинскими чиновниками и какова его роль в деле импичмента Трампа — читайте в материале (укр.)

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Заместителю гендиректора "Укроборонпрома" Мустафе Найему в декабре начислили 486,5 тысячи гривен зарплаты.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников - это профессиональная необходимость. Ему насчитали в декабре 226 тысяч гривен.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство будет ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно.

Народные депутаты провели новогодние и рождественские праздники с семьями – кто-то под Киевом, а кто-то за границей. Например, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук махнул в Таиланд.

Темы: Зеленский Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Тимошенко: Мое премьерство несовместимо с президентством Зеленского 15 января 2020, 16:41
Зеленский – родственникам погибших в Иране: Нескольких украинцев уже идентифицировали 15 января 2020, 15:53
Посол в США: Между Зеленским и Трампом есть какая-то химия 15 января 2020, 15:29
Все новости
Главные новости
ООС: 11 обстрелов, один военнослужащий погиб
"Я полный профан в экономике": в сеть слили прослушку совещания Гончарука
"Слуги народа" на заседании фракции поспорили по "компромату" на Гончарука
Путин решил, кто станет следующим премьером
Все новости
ТаблоID

Кто из известных показался на украинской кинопремьере

артефакты

Рождественские открытки украинской эмиграции

еда

Шесть блюд из риса. Секреты приготовления от шеф-повара

Поиск по сайту
Архив
Весь архів