Новости 16 января: "профан" Гончарук, призыв в армию, отставка министра
Гончарук обыграл фразу о том, что он "профан" в экономике, Зеленский подписал указ о призыве в армию: теперь — с 18 лет, министр Алена Бабак написала заявление об увольнении — новости, которые были актуальны 16 января.
О "профане"
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, – и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки Гончарука нет оснований.
Порошенко за премьера заступился. Намекает, что к прослушке причастен Коломойский, которому ранее принадлежал национализированный "Приватбанк".
Тимошенко, в свою очередь, выступает за смену не только правительства, но и всей власти из-за "ее некомпетентности" — "пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины".
О призыве
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная с 18 лет.
О министре, которая уходит в отставку
Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении – документ уже находится в Кабмине. На ее место прочат кандидатуру Дениса Шмыгаля, возглавляющего Ивано-Франковскую ОГА.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
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