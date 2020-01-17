Лавров заявил, что власть в Украине не способствует разрешению конфликта на Донбассе

По мнению и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова, смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе.

Источник: ответы МИДа РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции Лаврова, сайт российского МИДа

Дословно: "Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе.

Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной".

Детали: В то же время в РФ похвалили президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот сумел добиться выполнения решений "нормандских саммитов" 2015-2016 годов.

Относительно разведения сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации "формулы Штайнмайера".

В РФ считают, что "первые шаги уже сделаны".

Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".

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