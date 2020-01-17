Лавров заявил, что власть в Украине не способствует разрешению конфликта на Донбассе
По мнению и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова, смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе.
Источник: ответы МИДа РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции Лаврова, сайт российского МИДа
Дословно: "Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе.
Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной".
Детали: В то же время в РФ похвалили президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот сумел добиться выполнения решений "нормандских саммитов" 2015-2016 годов.
Относительно разведения сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации "формулы Штайнмайера".
В РФ считают, что "первые шаги уже сделаны".
Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.
Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.
При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.
Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".
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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
- Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
- Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
- Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.
- О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.
- Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.
- Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.
- Следующая встреча "нормандской четверки" планируется через 4 месяца в Берлине.