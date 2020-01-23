У Порошенко заявили о подтверждении подлинности "пленок Трубы"
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань требует, чтобы следователи учли заключение канадских экспертов, признавших, что на "пленках Трубы" действительно звучит голос экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Труба намекает, что записи сделаны по заказу Порошенко.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление адвоката на пресс-конференции, telegram-канал Романа Трубы
Прямая речь Голованя: "Экспертиза… по идентификации голосов, изучении аудио- и видеозаписей… установила, что на опубликованных в сети записях "Трубу прорвало" говорит сам господин Труба… На обнародованных аудио лица договаривались об организации политических преследований и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, организации преследования пятого президента Украины Петра Порошенко…точно установлено, что звучит голос Трубы".
Детали: По словам адвоката, канадские эксперты использовали новейшие биометрические методики исследования, что дает очень высокую степень вероятности заключения, практически категорическое утверждение идентичности голоса.
Речь идет об опубликованном телеканалом "Прямой", который связывают с Порошенко, расследовании, в котором журналисты обратились за экспертизой "пленок Трубы" к канадскому эксперту-криминалисту Штевану Паушаку.
В свою очередь Труба подчеркнул, что экспертизу заказал телеканал, который фигурирует в деле об уклонении от уплаты налогов против Порошенко.
Прямая речь Трубы: "Частная канадская компания по заказу телеканала Петра Порошенко провела экспертизу записей якобы моих разговоров, обнародованных в анонимном телеграмм-канале.
Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, где Петр Порошенко упорно не приходил на допросы".
Детали: Труба при этом интересуется, исследовались ли экспертом те записи, которые были опубликованы в анонимном telegram-канале "Трубу прорвало", или Порошенко предоставил им оргиналы записи прослушки в его кабинете.
Прямая речь: "Я, конечно, не буду утверждать, что это прослушивание было установлено по заказу бывшего гаранта соблюдения Конституции Украины. Так не должно было быть в правовой стране. Но именно этот "гарант" единственный, кто "торгует пленками" в политическом пространстве".
Что было раньше: Офис генерального прокурора начал уголовное производство касательно действий Романа Трубы на посту директора Государственного бюро расследований. Дело касается разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.
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Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР
Предыстория:
- 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
- Вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием "Трубу прорвало", где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.
- Роман Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией, но отказался комментировать, его ли голос там звучит.
- На записях одного из собеседников вероятный Труба называет "Андрей", "Иосифович" (возможно, руководитель Офиса президента Андрей Богдан).
- На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун, – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к Владимиру Александровичу".
- Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.
- Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".
- На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.
- В ГБР есть 13 производств, фигурантом которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, открытых в частности по заявлениям бывшего первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
- 3 ноября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.