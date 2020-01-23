У Порошенко заявили о подтверждении подлинности "пленок Трубы"

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань требует, чтобы следователи учли заключение канадских экспертов, признавших, что на "пленках Трубы" действительно звучит голос экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Труба намекает, что записи сделаны по заказу Порошенко.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление адвоката на пресс-конференции, telegram-канал Романа Трубы

Прямая речь Голованя: "Экспертиза… по идентификации голосов, изучении аудио- и видеозаписей… установила, что на опубликованных в сети записях "Трубу прорвало" говорит сам господин Труба… На обнародованных аудио лица договаривались об организации политических преследований и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, организации преследования пятого президента Украины Петра Порошенко…точно установлено, что звучит голос Трубы".

Детали: По словам адвоката, канадские эксперты использовали новейшие биометрические методики исследования, что дает очень высокую степень вероятности заключения, практически категорическое утверждение идентичности голоса.

Речь идет об опубликованном телеканалом "Прямой", который связывают с Порошенко, расследовании, в котором журналисты обратились за экспертизой "пленок Трубы" к канадскому эксперту-криминалисту Штевану Паушаку.

В свою очередь Труба подчеркнул, что экспертизу заказал телеканал, который фигурирует в деле об уклонении от уплаты налогов против Порошенко.

Прямая речь Трубы: "Частная канадская компания по заказу телеканала Петра Порошенко провела экспертизу записей якобы моих разговоров, обнародованных в анонимном телеграмм-канале.

Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, где Петр Порошенко упорно не приходил на допросы".

Детали: Труба при этом интересуется, исследовались ли экспертом те записи, которые были опубликованы в анонимном telegram-канале "Трубу прорвало", или Порошенко предоставил им оргиналы записи прослушки в его кабинете.

Прямая речь: "Я, конечно, не буду утверждать, что это прослушивание было установлено по заказу бывшего гаранта соблюдения Конституции Украины. Так не должно было быть в правовой стране. Но именно этот "гарант" единственный, кто "торгует пленками" в политическом пространстве".

Что было раньше: Офис генерального прокурора начал уголовное производство касательно действий Романа Трубы на посту директора Государственного бюро расследований. Дело касается разглашения сведений досудебного расследования и вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

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