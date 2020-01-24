В ГБР объяснили, почему не пустили депутатов вместе с Порошенко
Государственное бюро расследований расценивает как вмешательство в работу бюро попытки народных депутатов Украины войти в помещение правоохранительного органа.
Источник: прес-служба ГБР
Прямая речь: "Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом. Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.
Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона".
Что было раньше: 24 января пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году.
Он пытался попасть внутрь с адвокатами и депутатами фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только его и адвокатов.
В "ЕС" заявили, что парламентарии пришли раньше Порошенко и хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни, но в помещение бюро их не пустили.
Депутаты настаивают, что охрана ГБР действовала незаконно, поскольку "Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право" беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций".
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Предыстория:
- После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко был открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов– руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче, также знаком с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.
- В команде экс-президента считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
- Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
- 13 августа 2019 года суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа в производстве относительно вероятного избежания уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от "детектора лжи" отказались.
- 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
- Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузни", а затем отмыл незаконные доходы, продав завода через оффшоры.
- По состоянию на октябрь 2019 года ГБР вело не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
- 18 января Госбюро расследований обнародовало повестку на допрос Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве по его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" 2015 года.
- В тот же день пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявила, что явка Порошенко на допросы в ГБР возможна при условии надлежащего вручения повесток. Мол, публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено нормами Уголовно-процессуального кодекса.