В ГБР объяснили, почему не пустили депутатов вместе с Порошенко

Государственное бюро расследований расценивает как вмешательство в работу бюро попытки народных депутатов Украины войти в помещение правоохранительного органа.

Источник: прес-служба ГБР

Прямая речь: "Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом. Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований.

Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона".

UPD: В ответ на сообщение ГБР народный депутат Ирина Геращенко заявила, что депутаты не врывались в бюро и никаких нарушений порядка не было. Также она сообщила, что полиция зарегистрировала заявление о совершении преступления со стороны руководства и охраны ГБР, которые, как утверждается, препятствовали деятельности народных депутатов.

Что было раньше: 24 января пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году.

Он пытался попасть внутрь с адвокатами и депутатами фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только его и адвокатов.

В "ЕС" заявили, что парламентарии пришли раньше Порошенко и хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни, но в помещение бюро их не пустили.

Депутаты настаивают, что охрана ГБР действовала незаконно, поскольку "Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право" беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций".

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