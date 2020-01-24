Из-за допроса в ГБР Порошенко не полетел в Давос
Пятый президент Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований заявил, что в ведомстве специально назначают ему допросы во время запланированных международных визитов.
Источник: брифинг Петра Порошенко 24 января после допроса в ГБР
Прямая речь Порошенко: "Мне подчеркнули, что очень важно сегодня 24 января прийти на допрос. Я был вынужден отменить международный визит в Швейцарию, Давос, где у меня был запланирован ряд международных встреч.
И я думаю, что с высокой вероятностью, они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля.
Тогда я сказал, если я отменяю международные визиты, я официально прошу допросить меня по всем делам, которые вы завели... Мне обещали 20 числа, что предоставят такую возможность и опросят по всем делам.
Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать... То у них следователей нет... Потому что им нужно шоу".
Детали: По его словам, фигуранты записей "Трубу прорвало" принимали участие в следственных действиях. Он считает, что эти люди получали указания из Офиса президента.
Относительно допроса о минских соглашениях: "Это было ужасно слушать то, что сегодня происходит по минским договоренностям. Я никогда нчого подобного не слышал. О том, что значит первый, второй, третий, четвертый пункт? Да вы же пункты не даете! Что вас именно интересует? Что вас огорчает? К сожалению, следователь прятал глаза и это был очень плохой спектакль.
Итак, сегодня должны были состояться следственные действия, но они не состоялись, по морякам и они ждут, что мы еще раз придем. У нас в конце января должна быть ПА НАТО, 27-го я туда должен вылетать, они назначают на 31-е число вновь допрос. Единственное для чего это делается, чтобы препятствовать международной деятельности".
Детали: Порошенко отметил, что придет на следующий допрос 31 января, если будет в стране.
Под стены ГБР также пришли нардепы "Евросолидарности" вместе с родственниками героев Небесной сотни. Парламентарии хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни. Нардепов в помещение не пустили, а Порошенко забрал с собой требования и обещал их передать.
О передаче требований семей Небесной сотни: "Заявление семей Небесной сотни я вынужден их вернуть, потому что они как крысы прятались, чтобы не получить заявления. Такое отношение к семьям Небесной сотни, которые имеют право выразить свое возмущение в связи с назначением зависимого от Януковича человека. И они не могут выйти и нормально объяснить это! Эти вещи делаются не просто так и у нас сегодня жесткий антимайдан, жесткий реванш".
Что было раньше: 20 января пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований за повестками о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году. Допрос запланирован на 24 января.
24 января последний день форума в Давосе. Он длился с 21 января.
На Порошенко ждали в ГБР 21 и 24 января, а билеты в Швейцарию он бронировал на 21 января, а вернуться должен был - 25 января.
21 января Порошенко на допрос в ГБР не ходил.
Читайте также: Встреть весну без пороха. В чем подозревают Порошенко
Предыстория:
- После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко был открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов– руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче, также знаком с нынешним главой Офиса президента Андреем Богданом.
- В команде экс-президента считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.
- Порошенко, в частности, подозревают в том, что он вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
- 13 августа 2019 года суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа в производстве относительно вероятного избежания уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от "детектора лжи" отказались.
- 17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.
- Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства посредством "Кузни", а затем отмыл незаконные доходы, продав завода через оффшоры.
- По состоянию на октябрь 2019 года ГБР вело не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
- 18 января Госбюро расследований обнародовало повестку на допрос Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве по его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" 2015 года.
- В тот же день пресс-служба партии "Европейская солидарность" заявила, что явка Порошенко на допросы в ГБР возможна при условии надлежащего вручения повесток. Мол, публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено нормами Уголовно-процессуального кодекса.