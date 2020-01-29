Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина"

Адвокат президента США Рудольф Джулиани анонсировал публикацию отчета австрийского врача о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин, который жаловался на давление со стороны Джо Байдена, якобы был при смерти в результате покушения.

Источник: Twitter Джулиани

Детали: Джулиани указывает, что в среду будет опубликовано медицинское заключение, которое "подтверждает попытку убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко, Виктора Шокина".

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) January 29, 2020

Прямая речь: "Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский врач, который подтверждает, что его почти убили".

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Что этому предшествовало: Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство относительно ексвицепрезидента США Джозефа Байдена. Шокин заявляет, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины из-за давления Байдена.

Ексгенпрокурор утверждает, что в конце 2015 года и в начале 2016 Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично приезжал в Украину с официальными визитами, с целью проведения с руководителями государства переговоров по его устранению с занимаемой должности.

Предыстория: