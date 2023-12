Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина"

Адвокат президента США Рудольф Джулиани анонсировал публикацию отчета австрийского врача о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин, который жаловался на давление со стороны Джо Байдена, якобы был при смерти в результате покушения.

Источник: Twitter Джулиани

Детали: Джулиани указывает, что в среду будет опубликовано медицинское заключение, которое "подтверждает попытку убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко, Виктора Шокина".

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed.