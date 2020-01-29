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Джулиани обещает публикацию сенсации о "покушение на Шокина"

Среда, 29 января 2020, 17:42
Джулиани обещает публикацию сенсации о покушение на Шокина

Адвокат президента США Рудольф Джулиани анонсировал публикацию отчета австрийского врача о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин, который жаловался на давление со стороны Джо Байдена, якобы был при смерти в результате покушения.

Источник: Twitter Джулиани

Детали: Джулиани указывает, что в среду будет опубликовано медицинское заключение, которое "подтверждает попытку убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко, Виктора Шокина".

Прямая речь: "Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский врач, который подтверждает, что его почти убили".

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Что этому предшествовало: Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство относительно ексвицепрезидента США Джозефа Байдена. Шокин заявляет, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины из-за давления Байдена.

Ексгенпрокурор утверждает, что в конце 2015 года и в начале 2016 Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично приезжал в Украину с официальными визитами, с целью проведения с руководителями государства переговоров по его устранению с занимаемой должности.

Предыстория:

  • Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидат в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
  • В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Украинская правда

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Темы: ШокинТрампСША
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