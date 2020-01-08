В Тегеран готовы лететь украинские специалисты. Ждут подтверждения от Ирана
Министерство внутренних дел и Совет национальной безопасности готовы направить в Иран группу специалистов для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета.
Источник: Facebook-страница МВД, сообщение СНБО
Дословно МВД: "По состоянию на 10:30 в Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов ДСНС Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране.
Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны".
Дословно СНБО: "Данилов (Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - ред.) призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования.
Данилов сообщил, что украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана по безопасному вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправиться отечественные специалисты, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы".
Что предшествовало:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна проверить все возможные версии катастрофы.