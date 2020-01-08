В Тегеран готовы лететь украинские специалисты. Ждут подтверждения от Ирана

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Среда, 8 января 2020, 11:23

Министерство внутренних дел и Совет национальной безопасности готовы направить в Иран группу специалистов для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета.

Источник: Facebook-страница МВД, сообщение СНБО

Дословно МВД: "По состоянию на 10:30 в Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов ДСНС Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране.

Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны".

Дословно СНБО: "Данилов (Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - ред.) призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования.

Данилов сообщил, что украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана по безопасному вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправиться отечественные специалисты, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы".

Что предшествовало:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна проверить все возможные версии катастрофы.

Украинская правда
Темы: авиа катастрофы


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