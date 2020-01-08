В Тегеран готовы лететь украинские специалисты. Ждут подтверждения от Ирана

Министерство внутренних дел и Совет национальной безопасности готовы направить в Иран группу специалистов для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета.

Источник: Facebook-страница МВД, сообщение СНБО

Дословно МВД: "По состоянию на 10:30 в Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов ДСНС Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране.

Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны".

Дословно СНБО: "Данилов (Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - ред.) призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования.

Данилов сообщил, что украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана по безопасному вылета для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправиться отечественные специалисты, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы".

Что предшествовало: