Трамп просит НАТО быть активнее на Ближнем Востоке

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Четверг, 9 января 2020, 03:10

Президент США Дональд Трамп попросил Североатлантический альянс принимать более активное участие в решении ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: пресс-релиз на сайте НАТО

Детали: Во время разговора Трамп и Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласились, что Североатлантический альянс может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом.

Напомним:

  • 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.
  • На это президент США заявил, что в случае какой-либо враждебности со стороны Ирака он может наложить "очень большие санкции" - такие, "каких они никогда раньше не видели", что сделает санкции против Ирана "несколько скучными". Также Трамп потребовал от Багдада возмещения США миллиардов долларов за инвестиции в строительство авиабазы.
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
  • Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
  • 8 января две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.
  • После этого Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

Украинская правда
Темы: НАТО Ирак Иран США


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