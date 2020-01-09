Трамп просит НАТО быть активнее на Ближнем Востоке
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Четверг, 9 января 2020, 03:10
Президент США Дональд Трамп попросил Североатлантический альянс принимать более активное участие в решении ситуации на Ближнем Востоке.
Источник: пресс-релиз на сайте НАТО
Детали: Во время разговора Трамп и Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласились, что Североатлантический альянс может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом.
Напомним:
- 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.
- На это президент США заявил, что в случае какой-либо враждебности со стороны Ирака он может наложить "очень большие санкции" - такие, "каких они никогда раньше не видели", что сделает санкции против Ирана "несколько скучными". Также Трамп потребовал от Багдада возмещения США миллиардов долларов за инвестиции в строительство авиабазы.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
- Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
- 8 января две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.
- После этого Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.
Украинская правда
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