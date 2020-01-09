Трамп просит НАТО быть активнее на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Североатлантический альянс принимать более активное участие в решении ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: пресс-релиз на сайте НАТО

Детали: Во время разговора Трамп и Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласились, что Североатлантический альянс может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом.

Напомним: