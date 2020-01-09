Секретарь СНБО озвучил 4 версии катастрофы самолета МАУ в Иране

Специалисты изучают все возможные версии причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", включая поражением лайнера ракетой.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook, комментарий для "Цензор.нет"

Прямая речь: "Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в частности ЗРК "Тор", потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА или другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта".

Детали: Данилов отметил, что в состав комиссии включены специалисты, участвующие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малазийский самолет.

Этому предшествовало: Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран 9 января в 3:30 ночи, экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752, сообщили в СНБОУ.

Президент Владимир Зеленский в ночь на 9 января заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 в Иране

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