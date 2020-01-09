Секретарь СНБО озвучил 4 версии катастрофы самолета МАУ в Иране
Специалисты изучают все возможные версии причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", включая поражением лайнера ракетой.
Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook, комментарий для "Цензор.нет"
Прямая речь: "Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:
- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в частности ЗРК "Тор", потому что информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети интернет;
- столкновение с БПЛА или другим летающим объектом;
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате террористического акта".
Детали: Данилов отметил, что в состав комиссии включены специалисты, участвующие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малазийский самолет.
Этому предшествовало: Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран 9 января в 3:30 ночи, экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752, сообщили в СНБОУ.
Президент Владимир Зеленский в ночь на 9 января заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 в Иране
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
- На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.
- Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
- Иранские следователи 9 января сообщили первые выводы: украинский самолет был охвачен пламенем еще в воздухе, экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не просил диспетчеров о помощи. Кроме того оказалось, что оба бортовых самописца повреждены, поэтому часть записей на них потеряна.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
- 9 января объявлено днем национального траура в Украине..