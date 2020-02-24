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Новости 24 февраля: новая социология, коронавирус в Италии

Понедельник, 24 февраля 2020, 19:55
Новости 24 февраля: новая социология, коронавирус в Италии

Зеленского на выборах готовы поддержать 40%, от коронавируса в Италии умер шестой человек — актуальные новости 24 февраля.

О рейтингах

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных.

Доверие украинцев к двум ключевым органам страны, Верховной Раде и Кабинету министров, с начала их работы снизилась в несколько раз.

Рейтинг "Оппозиционной платформы", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" вырос, в "Слуги народа" снизился на 9%, а партия "Голос" не попала бы в Раду с 3,2% поддержки избирателей.

Также 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая, которые произошли накануне.

О коронавирусе

За сутки в Италии от коронавируса умерло 4 человека — общее количество жертв выросло до шести, количество инфицированых — до 224.

Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, будут проходить обязательную температурную проверку.

С 25 февраля на пункте пропуска автосообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам также будут мерить температуру. 

Во вторник соберется временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской ОГА, чтобы предотвратить занесение Covid-19 в Украину после вспышки коронавируса в Италии.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

У Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 есть свидетель, который видел запуск ракеты по майлазийскому Боингу.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из-за вспышки коронавируса в Китае гражданами.

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Украинская правда

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