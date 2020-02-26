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Новости 26 февраля: Тигипко и премьерство, Сурков и Украина

Среда, 26 февраля 2020, 20:14
Новости 26 февраля: Тигипко и премьерство, Сурков и Украина

Зеленский подумывает сменить Гончарука на Тигипко, Сурков заявил, что "Украины нет" — актуальные новости 26 февраля.

О Тигипко

Собеседники УП в Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

Решение об обновлении Кабмина решится в ближайшие две недели. В окружении президента говорят, что Зеленский стал думать о замене Гончарука из-за слабой эффективности правительства и социологии.

Позже Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко.

Гончарук также заявил, что встречался с Тигипко, поскольку сейчас ищут людей в правительство, но добавил, что сейчас речь о его увольнении или отставке не идет.

О Суркове

Экс-помощник Путина Владислав Сурков заявил, что "Украины нет, есть украинство" и что "Донбасс не заслуживает такого унижения", как возвращение в ее состав. Он не видит иного способа взаимодействия с Украиной, как силовое принуждение к "братству".

Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней "отставного шовиниста", и назвал Суркова шавкой, "пытающаяся гавкать на слона".

Представитель Путина заявил, что Кремль не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В ОПУ рассматривают новых кандидатов на должность министра иностранных дел, и одним из них является "серый кардинал" МИД при Януковиче Руслан Демченко.

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Украинская правда

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