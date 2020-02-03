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Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Понедельник, 3 февраля 2020, 11:07
Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на четвертое место в обновленном рейтинге WTA.

Источник: Sportarena

Детали: В рейтинге женской теннисной ассоциации WTA первая ракетка Украины Свитолина поднялась на одну позицию  и сместила с четвертого места японку Наоми Осаку, которая опустилась на шесть строчек.

Катарина Завацкая обновила личный рекорд и теперь занимает 103-е место. Украинка поднялась на четыре позиции.

Даяна Ястремская и Леся Цуренко опустились в рейтинге на пять и восемь позиций соответственно.

По-прежнему лидирует в женском рейтинге австралийка Эшли Барти, а вот на второе место вышла румынка Симона Халеп, опередившая коллегу из Чехии Каролину Плишкову.

Темы: спорт
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