Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на четвертое место в обновленном рейтинге WTA.

Источник: Sportarena

Детали: В рейтинге женской теннисной ассоциации WTA первая ракетка Украины Свитолина поднялась на одну позицию и сместила с четвертого места японку Наоми Осаку, которая опустилась на шесть строчек.

Катарина Завацкая обновила личный рекорд и теперь занимает 103-е место. Украинка поднялась на четыре позиции.

Даяна Ястремская и Леся Цуренко опустились в рейтинге на пять и восемь позиций соответственно.

По-прежнему лидирует в женском рейтинге австралийка Эшли Барти, а вот на второе место вышла румынка Симона Халеп, опередившая коллегу из Чехии Каролину Плишкову.