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Нардепов зовут на мастер-класс, как голосовать без кнопкодавства

Четверг, 6 февраля 2020, 11:32
Нардепов зовут на мастер-класс, как голосовать без кнопкодавства

Киевский городской совет готов провести для народных депутатов мастер-класс по честному голосованию 11 февраля.

Источник: заявление секретаря Киевсовета Владимира Прокопива на заседении 6 февраля 

Прямая речь: "Киевский городской совет готов пригласить уважаемых членов украинского парламента в сессионный зал для того, чтобы они имели возможность протестировать систему "Рада-4".

Поэтому я приглашаю народных избранников 11 февраля на 10 утра к нам сюда, и здесь мы покажем, что можно – и как это делается – голосовать честно".

Детали: Прокопив напомнил, что Киевсовет была первым местным советом, который установил систему, которая делает невозможным неперсональное голосованик.

Он также выразил надежду, что найдутся желающие поучиться голосовать без кнопкодавства.

Что было раньше: В январе Общественное движение "Честно" обратилось к секретарю Киевсовета с инициативой провести мастер-класс по персональному голосованию для нардепов. В Киевсовете такую ​​идею поддержали и готовы все показать.

Предыстория:

  • Сенсорная кнопка работает в Киевсовете с 2015 года. Сейчас это наиболее действенный шаг в преодолении кнопкодавства. Стоимость разработки технического задания, проекта, само оборудование и его монтаж стоили 13,6 миллиона гривен.
  • 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)".
  • Ранее Зеленский говорил, что за кнопкодавство в Раде будут лишать мандатов.
  • В частности, в августе 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае неперсонального голосования.
  • В новой Верховной Раде на кнопкодавстве поймали уже больше десятка нардепов. Среди них "слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, самовыдвиженец Александр Ковалев, нардепы из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, Николай Скорик и Александр ПономаревСергей Ларин и Виктор Черный, мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват.

      

Ирина Балачук, УП

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Темы: КиевВерховная Радакнопкодавство
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