Нардепов зовут на мастер-класс, как голосовать без кнопкодавства

Киевский городской совет готов провести для народных депутатов мастер-класс по честному голосованию 11 февраля.

Источник: заявление секретаря Киевсовета Владимира Прокопива на заседении 6 февраля

Прямая речь: "Киевский городской совет готов пригласить уважаемых членов украинского парламента в сессионный зал для того, чтобы они имели возможность протестировать систему "Рада-4".

Поэтому я приглашаю народных избранников 11 февраля на 10 утра к нам сюда, и здесь мы покажем, что можно – и как это делается – голосовать честно".

Детали: Прокопив напомнил, что Киевсовет была первым местным советом, который установил систему, которая делает невозможным неперсональное голосованик.

Он также выразил надежду, что найдутся желающие поучиться голосовать без кнопкодавства.

Что было раньше: В январе Общественное движение "Честно" обратилось к секретарю Киевсовета с инициативой провести мастер-класс по персональному голосованию для нардепов. В Киевсовете такую ​​идею поддержали и готовы все показать.

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