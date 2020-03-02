Главные новости воскресенья и ночи: Гончарук и Ермак встретились в ресторане, обмен "всех на всех"

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Понедельник, 2 марта 2020, 08:00

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане, обмен "всех на всех" – новости, которые были актуальны 1 марта.

Про встречу

Премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра" в воскресенье вечером.

Про обмен

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя АП России Дмитрий Козак обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

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Темы: Гончарук Зеленский Донбасс


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