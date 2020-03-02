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Головні новини неділі і ночі: Гончарук та Єрмак зустрілися у ресторані, обмін "всіх на всіх"

Понеділок, 2 березня 2020, 07:00

Прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані, обмін "всіх на всіх"  – новини, які були актуальні 1 березня.

Про зустріч

Прем'єр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у київському ресторані "Сутра" у неділю ввечері.

Про обмін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник керівника АП Росії Дмитро Козак обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх".

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Теми: ГончарукЗеленськийДонбас
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