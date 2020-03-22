Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости субботы и ночи: COVID-19 могут заразиться 22 млн украинцев, армия будет патрулировать города

Воскресенье, 22 марта 2020, 07:00

Вооруженные Силы Украиныприсоединятся к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования городов, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом может быть инфицировано 22,2 миллиона человек в Украине – новости, которые были актуальны 21 марта.

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 21:00 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.

По ориентировочному прогнозу Национальной академии наук Украины, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом может быть инфицировано 22,2 миллиона человек в Украине.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що найближчими днями обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом COVID-19 стануть значно жорсткішими і наполягає на введенні "тотального карантину".

В Киеве с 21 марта запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

С полуночи 22 марта пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно прекращается.

В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории работников.

Киевская горгосадминистрация опубликовала схему движения общественного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам, которые будут работать с 23 марта.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Вооруженные Силы Украины с 22 марта присоединятся к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина.

В Донецкой области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На территории Харьковской области в связи с подтвержденным COVІD-19 у жительницы облцентра вводится режим чрезвычайной ситуации.

В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой ввести на территории города и области чрезвычайное положение.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: