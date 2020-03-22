Вооруженные Силы Украиныприсоединятся к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования городов, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом может быть инфицировано 22,2 миллиона человек в Украине – новости, которые были актуальны 21 марта.

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 21:00 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.

По ориентировочному прогнозу Национальной академии наук Украины, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом может быть инфицировано 22,2 миллиона человек в Украине.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що найближчими днями обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом COVID-19 стануть значно жорсткішими і наполягає на введенні "тотального карантину".

В Киеве с 21 марта запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

С полуночи 22 марта пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно прекращается.

В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории работников.

Киевская горгосадминистрация опубликовала схему движения общественного транспорта для отдельных категорий пассажиров по отдельно определенным маршрутам, которые будут работать с 23 марта.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Вооруженные Силы Украины с 22 марта присоединятся к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина.

В Донецкой области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На территории Харьковской области в связи с подтвержденным COVІD-19 у жительницы облцентра вводится режим чрезвычайной ситуации.

В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой ввести на территории города и области чрезвычайное положение.