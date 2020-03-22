Головні новини суботи і ночі: На COVID-19 можуть заразитися 22 млн українців, армія патрулюватиме міста
Збройні Сили України долучаться до представників Нацполіції та Нацгвардії для патрулювання міст, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні – новини, які були актуальні 21 березня.
За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в ближайшие дни ограничительные меры в связи с коронавирусом COVID-19 станут значительно жестче и настаивает на введении "тотального карантина".
У Києві з 21 березня заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях.
З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припиняється.
У Києві з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.
Київська міськдержадміністрація опублікувала схему руху громадського транспорту для окремих категорій пасажирів за окремо визначеними маршрутами, які працюватимуть з 23 березня.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
Збройні Сили України з 22 березня долучаться до представників Нацполіції та Нацгвардії для патрулювання під час карантину.
У Донецькій області оголосили режим надзвичайної ситуації.
На території Харківської області у зв'язку з підтвердженим COVID-19 у мешканки облцентру вводиться режим надзвичайної ситуації.
У Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням ввести на території міста і області надзвичайний стан.