Збройні Сили України долучаться до представників Нацполіції та Нацгвардії для патрулювання міст, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні – новини, які були актуальні 21 березня.

За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.

За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в ближайшие дни ограничительные меры в связи с коронавирусом COVID-19 станут значительно жестче и настаивает на введении "тотального карантина".

У Києві з 21 березня заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях.

З опівночі 22 березня пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово припиняється.

У Києві з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Київська міськдержадміністрація опублікувала схему руху громадського транспорту для окремих категорій пасажирів за окремо визначеними маршрутами, які працюватимуть з 23 березня.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Збройні Сили України з 22 березня долучаться до представників Нацполіції та Нацгвардії для патрулювання під час карантину.

У Донецькій області оголосили режим надзвичайної ситуації.

На території Харківської області у зв'язку з підтвердженим COVID-19 у мешканки облцентру вводиться режим надзвичайної ситуації.

У Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням ввести на території міста і області надзвичайний стан.