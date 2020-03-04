Полиция изъяла у юриста по делу Шеремета телефоны, диск и патроны

Полиция изъяла во время обыска в харьковской квартире юриста Леонида Маслова, который выступает на стороне защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, телефоны и диск к компьютеру.

Источник: адвокат Маслова Виталий Галенченко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Галанченка: "Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому".

"Маслов добровольно продемонстрировал им всю электронику и патроны, предоставил для осмотра. Оснований для изъятия не было, но они (следователи – ред.) все равно изъяли".

"Фактически основанием для проведения обыска стал пост Маслова, о том, что сторона защиты имеет доступ к аккаунту Антоненко и утверждения, на которые ссылается обвинение, выдернуты из контекста и перекручены".

Детали: Адвокат отметил, что считает необоснованным сам обыск. В то же время он отметил, что те, кто проводил обыск, вели себя корректно.

Справка: Леонид Маслов не является официальным адвокатом Антоненко, однако входит в группу защиты, помогает адвокатам и публично критикует версию следствия.

В соцсети Маслов часто описывал версию защиты и недостатки, которые, по мнению защиты, есть в версии правоохранителей. В частности, Маслов публиковал данные геолокации со страницы Антоненко, которые свидетельствовали, что в момент подготовки убийства музыкант находился дома.

УП писала, что со страницы Антоненко исчезли посты, связанные с делом Шеремета. Однако впоследствии редакция выяснила, что посты были скрыты – и, вероятно, это сделал Facebook.

Что этому предшествовало: В среду стало известно, что полиция проводит обыск у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты фигуранта дела Павла Шеремета Андрея Антоненко, чтобы проверить информацию о возможном уничтожении данных, важных для следствия.

В полиции заявили, что Маслов опубликовал пост, в котором указал, что заходил на страницу Андрея Антоненко в ВК.

Чтобы проверить информацию о возможном уничтожении данных, которые могут иметь значение для следствия, следователи организовали обыск.