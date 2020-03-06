Экс-министр экономики об отставке: Буду спать весь день и смотреть Netflix

Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, высоко оценивает работу правительства Алексея Гончарука.

Источник: экс-министр в интервью изданию Liga.net, обнародованном 6 марта

Прямая речь: "... президент говорил о том, что правительство не выполнило определенные задачи, но кое-что сделало. Моя оценка правительства Гончарука очень высока. Это команда таких первопроходцев-стартаперов.

Думаю, то, что можно было сделать, мы сделали. 10 баллов. Или даже 15. Ну, давайте реально посмотрим по каждому направлению. Мы постоянно об этом говорим. Минюст, посмотрите, Денис Малюська сколько сделал – двойной бэк-офис прекратился, антирейдерство, сегодня новый Минюст. Владислав Криклий много всего сделал в инфраструктурном министерстве".

Детали: В разговоре с журналистом, который происходил 4 марта – в день голосования Верховной Рады за отставку правительства, Милованов подтвердил, что не рассматривает возможности остаться в правительстве. По его мнению, новый премьер-министр имеет право формировать свою команду под свое видение.

По словам Милованова, правительство Гончарука "запустило изменения, перезагрузки Украины, системные реформы, но как это развивать дальше – задача для новых министров".

На вопрос о дальнейших планах экс-министр отметил, что сейчас находится в академическом отпуске, имеет контракт с университетом в Питсбурге. Возможно, вернется в Киевскую школу экономики.

Милованов также ответил на вопрос, что сделает прежде всего, когда выйдет из своего правительственного кабинета и поймет, что свободен.

Прямая речь: "...буду спать целый день и смотреть Netflix".

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