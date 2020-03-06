Экс-министр экономики об отставке: Буду спать весь день и смотреть Netflix

5950 просмотров
Пятница, 6 марта 2020, 08:57

Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, высоко оценивает работу правительства Алексея Гончарука.

Источник: экс-министр в интервью изданию Liga.net, обнародованном 6 марта

Прямая речь: "... президент говорил о том, что правительство не выполнило определенные задачи, но кое-что сделало. Моя оценка правительства Гончарука очень высока. Это команда таких первопроходцев-стартаперов.

Думаю, то, что можно было сделать, мы сделали. 10 баллов. Или даже 15. Ну, давайте реально посмотрим по каждому направлению. Мы постоянно об этом говорим. Минюст, посмотрите, Денис Малюська сколько сделал – двойной бэк-офис прекратился, антирейдерство, сегодня новый Минюст. Владислав Криклий много всего сделал в инфраструктурном министерстве".

Детали: В разговоре с журналистом, который происходил 4 марта – в день голосования Верховной Рады за отставку правительства, Милованов подтвердил, что не рассматривает возможности остаться в правительстве. По его мнению, новый премьер-министр имеет право формировать свою команду под свое видение.

По словам Милованова, правительство Гончарука "запустило изменения, перезагрузки Украины, системные реформы, но как это развивать дальше – задача для новых министров".

На вопрос о дальнейших планах экс-министр отметил, что сейчас находится в академическом отпуске, имеет контракт с университетом в Питсбурге. Возможно, вернется в Киевскую школу экономики.

Милованов также ответил на вопрос, что сделает прежде всего, когда выйдет из своего правительственного кабинета и поймет, что свободен.

Прямая речь: "...буду спать целый день и смотреть Netflix".

Предыстория:

Темы: Милованов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Милованов объяснил, почему отказался от кресла в новом Кабмине 5 марта 2020, 11:10
Два кандидата в министры отказались от предложенных должностей – источники 4 марта 2020, 12:46
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования — зам Арахамии 4 марта 2020, 10:30
Все новости
Главные новости
Оккупанты отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды
Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Рада отправила Рябошапку в отставку
Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
Все новости
Фото

23 странные позы спящих собак

holiday

8 марта: как уместно поздравить женщин в этот день

Музыка

Украинская музыка февраля: MONATIK, The Hardkiss, Жадан и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів