9 подозрений на коронавирус не подтвердились – МОЗ

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Пятница, 6 марта 2020, 15:25

Исследования не подтвердили подозрение на коронавирус у 9 украинцев.

Источник: Telegram канал "Коронавірус_інфо", который Министерство здравоохранения Украины запустило 6 марта

Дословно: "По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружена коронавирусная инфекция.

По всей территории нашего государства в определенных медицинских учреждениях продолжается обучение (симуляционные упражнения) на случай фиксации COVID-19".

Справка: В Минздраве отметили, что Telegram канал "Коронавірус_інфо" будет оперативно освещать информацию о коронавирусе – и это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения.

Этому предшествовало:

  • В пятницу утром Минздрав сообщил, что в Украине еще 9 человек проверяют на коронавирус.
  • 3 марта e Украине зафиксировали первого человека, инфицированного коронавирусом: житель Черновцов заболел после путешествие в Италию. Он лечится.
  • Позже в Черновцах было еще 6 подозрений на коронавирус, у одного человека оказалось ОРВИ.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия здоровье


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