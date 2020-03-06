9 подозрений на коронавирус не подтвердились – МОЗ
Исследования не подтвердили подозрение на коронавирус у 9 украинцев.
Источник: Telegram канал "Коронавірус_інфо", который Министерство здравоохранения Украины запустило 6 марта
Дословно: "По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружена коронавирусная инфекция.
По всей территории нашего государства в определенных медицинских учреждениях продолжается обучение (симуляционные упражнения) на случай фиксации COVID-19".
Справка: В Минздраве отметили, что Telegram канал "Коронавірус_інфо" будет оперативно освещать информацию о коронавирусе – и это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения.
Этому предшествовало:
- В пятницу утром Минздрав сообщил, что в Украине еще 9 человек проверяют на коронавирус.
- 3 марта e Украине зафиксировали первого человека, инфицированного коронавирусом: житель Черновцов заболел после путешествие в Италию. Он лечится.
- Позже в Черновцах было еще 6 подозрений на коронавирус, у одного человека оказалось ОРВИ.