У украинки, вернувшейся на Закарпатье из Италии, подозревают коронавирус

На Закарпатье в областную инфекционную больницу доставили женщину с признаками заболевания гриппом, для исключения заболевания коронавирусом анализы отправили в Киев.

Источник: Закарпатская облгосадминистрация

Детали: 2 марта женщина вернулась из Италии, где находилась в туристическом туре. В больницу с высокой температурой ее доставили 5 марта.

Дословно: "Позвонила в "скорую", описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили".

"Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев".

Детали: По сообщению ОГА, в настоящее время состояние пациентки стабильное, повышенной температуры нет. Лица, контактировавшие с женщиной, находятся на домашней обсервации под контролем эпидемиологов.

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