У украинки, вернувшейся на Закарпатье из Италии, подозревают коронавирус
На Закарпатье в областную инфекционную больницу доставили женщину с признаками заболевания гриппом, для исключения заболевания коронавирусом анализы отправили в Киев.
Источник: Закарпатская облгосадминистрация
Детали: 2 марта женщина вернулась из Италии, где находилась в туристическом туре. В больницу с высокой температурой ее доставили 5 марта.
Дословно: "Позвонила в "скорую", описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили".
"Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев".
Детали: По сообщению ОГА, в настоящее время состояние пациентки стабильное, повышенной температуры нет. Лица, контактировавшие с женщиной, находятся на домашней обсервации под контролем эпидемиологов.
Предыстория:
- 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
- По состоянию на 4 марта, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине на исследовании было 6 подозрений на коронавирусную инфекцию, все эти люди были изолированы.
- 5 марта в Черновицкой области еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.