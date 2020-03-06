ФБР ищет русскоязычных информаторов в соцсетях с помощью Высоцкого

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Пятница, 6 марта 2020, 23:59

Федеральное бюро расследований (ФБР) разместило в Facebook и Instagram объявления на русском языке с предложением о сотрудничестве для русскоязычных информаторов.

Источник: Голос Америки

Детали: Одно из объявлений сопровождается фотографией Глеба Жеглова - персонажа культового советского фильма "Место встречи изменить нельзя", роль которого исполнил Владимир Высоцкий. Информация об объявлении размещена в библиотеке рекламы официальной страницы ФБР, ссылка ведет на официальный сайт бюро.

Согласно информации, опубликованной в библиотеке рекламы, объявление было размещено 24 февраля.

"Информация, которая предоставляется ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам ", - говорится в тексте, ссылка с которого ведет на официальный сайт программы контрразведки ФБР в Вашингтоне.

"Первоочередной задачей ФБР является защита государственной безопасности Соединенных Штатов Америки. Важную роль в выполнении этой задачи играет информация, которую предоставляет население. Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в тексте, опубликованном на сайте ФБР.

Всего в феврале ФБР запустило три русскоязычных рекламных объявления, размещенные в Facebook и Instagram. Объявления с фотографией Высоцкого в образе Глеба Жеглова сопровождается подписью на русском: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

 

На другом объявлении цитируется видоизмененная фраза из книги "12 стульев": "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

 

Слоган еще одного объявления: "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

 

Напомним:

  • Подобную рекламную кампанию в Facebook ФБР запускало в октябре прошлого года.
  • Еще раньше, в сентябре 2017 года, в аккаунте ЦРУ в Twitter появилось похожее объявление о поиске сотрудников-лингвистов со знанием русского языка с прикрепленным изображением с надписью на русском языке: "Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

Темы: США Росcия


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