ФБР ищет русскоязычных информаторов в соцсетях с помощью Высоцкого

Федеральное бюро расследований (ФБР) разместило в Facebook и Instagram объявления на русском языке с предложением о сотрудничестве для русскоязычных информаторов.

Источник: Голос Америки

Детали: Одно из объявлений сопровождается фотографией Глеба Жеглова - персонажа культового советского фильма "Место встречи изменить нельзя", роль которого исполнил Владимир Высоцкий. Информация об объявлении размещена в библиотеке рекламы официальной страницы ФБР, ссылка ведет на официальный сайт бюро.

Согласно информации, опубликованной в библиотеке рекламы, объявление было размещено 24 февраля.

"Информация, которая предоставляется ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам ", - говорится в тексте, ссылка с которого ведет на официальный сайт программы контрразведки ФБР в Вашингтоне.

"Первоочередной задачей ФБР является защита государственной безопасности Соединенных Штатов Америки. Важную роль в выполнении этой задачи играет информация, которую предоставляет население. Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в тексте, опубликованном на сайте ФБР.

Всего в феврале ФБР запустило три русскоязычных рекламных объявления, размещенные в Facebook и Instagram. Объявления с фотографией Высоцкого в образе Глеба Жеглова сопровождается подписью на русском: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

На другом объявлении цитируется видоизмененная фраза из книги "12 стульев": "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Слоган еще одного объявления: "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

Напомним: