Коронавирус: в Черновицкой области 7 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.

Источник: Черновицкая ОГА

Детали: По сообщению обладминистрации, 7 марта с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека.

Дословно: "Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек".

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