Коронавирус: в Черновицкой области 7 человек госпитализированы с подозрением на инфекцию

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Суббота, 7 марта 2020, 16:53

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.

Источник: Черновицкая ОГА

Детали: По сообщению обладминистрации, 7 марта с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу госпитализировали еще одного человека.

Дословно: "Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек".

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  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавируса. Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
  • По данным Минздрава, с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.
  • По состоянию на 7 марта исследования 16 из 20 отобранных образцов от лиц с подозрением на коронавирус и контактных лиц показали отрицательный результат.

Украинская правда
Темы: коронавирус Черновицкая область здоровье


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