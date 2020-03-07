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Гончарук подытожил свои полгода на посту и сказал, чем займется

Суббота, 7 марта 2020, 22:00
Гончарук подытожил свои полгода на посту и сказал, чем займется

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за полгода работы его команда заложила "фундамент реформ и изменений, но многое просто не успела".

Источник: видеообращение Гончарука, опубликованное в его Telegram-канале

Прямая речь: "Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью ...  Я благодарен нашей команде - каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше - чтобы воплотить все задуманное, но пока - не реализованное, ради успешного будущего нашего государства. Другое просто невозможно".

"Новое поколение есть. Именно от нас, нашей команды зависит успешное будущее нашего государства".

Предыстория:

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля

Напомним,

  • 7 марта журналист LIGA.net заметил экс-премьера в самолете, следовавшем из Киева в Португалию. Гончарук сообщил, что решил отдохнуть и летит в отпуск.
  • На борту самолета вместе с Гончаруком заметили экс-мера Ирпеня Владимира Карплюка.

Украинская правда

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Темы: Гончарук
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