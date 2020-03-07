Гончарук подытожил свои полгода на посту и сказал, чем займется

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за полгода работы его команда заложила "фундамент реформ и изменений, но многое просто не успела".

Источник: видеообращение Гончарука, опубликованное в его Telegram-канале

Прямая речь: "Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью ... Я благодарен нашей команде - каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше - чтобы воплотить все задуманное, но пока - не реализованное, ради успешного будущего нашего государства. Другое просто невозможно".

"Новое поколение есть. Именно от нас, нашей команды зависит успешное будущее нашего государства".