Ляшко объяснил, почему в Украине не тестируют на коронавирус всех врачей

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Среда, 1 апреля 2020, 10:43

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в Украине не проводят ежедневного тестирования медиков, которые борются с коронавирусом, потому что это создаёт обманчивое ощущение безопасности.

Источник: онлайн-брифинг Ляшко 1 апреля

Прямая речь Ляшко о том, почему не тестируют всех медиков, как это делают во Львове: "Потому что у нас используется опыт Италии и Испании, которые показали, что тестирование ежедневное или раз в два дня всех медицинских работников приводит к появлению мнимого ощущения безопасности".

Детали: Ляшко добавил, что тестирование медиков или других людей, задействованных в обслуживании жизненно важных для страны сфер, рекомендуется проводить "исключительно при появлении симптомов или в других случаях, которые определяет лечащий врач или эпидемиолог".

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Предыстория:

  • По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19. Из них 17 случаев – летальные, 10 человек выздоровели.

Ирина Балачук, УП
Темы: Ляшко Минздрав коронавирус медицина


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