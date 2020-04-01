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Ляшко объяснил, почему в Украине не тестируют на коронавирус всех врачей

Среда, 1 апреля 2020, 10:43
Ляшко объяснил, почему в Украине не тестируют на коронавирус всех врачей

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что в Украине не проводят ежедневного тестирования медиков, которые борются с коронавирусом, потому что это создаёт обманчивое ощущение безопасности.

Источник: онлайн-брифинг Ляшко 1 апреля

Прямая речь Ляшко о том, почему не тестируют всех медиков, как это делают во Львове: "Потому что у нас используется опыт Италии и Испании, которые показали, что тестирование ежедневное или раз в два дня всех медицинских работников приводит к появлению мнимого ощущения безопасности".

Детали: Ляшко добавил, что тестирование медиков или других людей, задействованных в обслуживании жизненно важных для страны сфер, рекомендуется проводить "исключительно при появлении симптомов или в других случаях, которые определяет лечащий врач или эпидемиолог".

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Предыстория:

  • По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине в целом подтвердили 669 случаев COVID-19. Из них 17 случаев – летальные, 10 человек выздоровели.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусМинздравмедицинаЛяшко Виктор
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