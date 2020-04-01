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Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей до 30 мая

Среда, 1 апреля 2020, 17:37
Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей до 30 мая

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Источник: адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в комментарии УП

Прямая речь Беспалого: "Сегодня было заседание. Продолжили срок действия меры пресечения до 30 мая этого года. Новых фактов не сообщила прокурор, фактически те же основания, которые были раньше.

Апелляционную жалобу мы будем подавать. Уже изменились обстоятельства: у нас есть пандемия коронавируса, и, вместо того, чтобы медик работала и помогала врачам, ее удерживают под стражей".

Что было раньше: Офис генерального прокурора по просьбе следователей продлил сроки досудебного расследования в дела убийства журналиста Павла Шеремета до июня этого года.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарьотправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда

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Темы: Дело Шереметасуд
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