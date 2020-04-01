Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей до 30 мая

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Источник: адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в комментарии УП

Прямая речь Беспалого: "Сегодня было заседание. Продолжили срок действия меры пресечения до 30 мая этого года. Новых фактов не сообщила прокурор, фактически те же основания, которые были раньше.

Апелляционную жалобу мы будем подавать. Уже изменились обстоятельства: у нас есть пандемия коронавируса, и, вместо того, чтобы медик работала и помогала врачам, ее удерживают под стражей".

Что было раньше: Офис генерального прокурора по просьбе следователей продлил сроки досудебного расследования в дела убийства журналиста Павла Шеремета до июня этого года.

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