Новости 10 апреля: подозрение Черновол, ограничения на выходные

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Пятница, 10 апреля 2020, 21:02

Черновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека, на Волыни и Закарпатье запретили выходить из дома на выходных — актуальные новости 10 апреля.

О Черновол

Следователи ГБР на рассвете провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время "Революции достоинства".

После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

За Татьяну Черновол заступился Аваков — "я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте".

Об ограничениях

На Волыни и Закарпатье ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

В Черновицкой области на выходные будут работать только аптеки, а АЗС будут обслуживать только машины экстренных служб.

В Киевской области ограничат пребывание в общественных местах на выходные и праздники. Пик заболеваний в Киевской области ожидают с 11 по 20 апреля.

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