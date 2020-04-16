16 апреля. No time to die: В Великобритании 100 тысяч больных, в Южной Африке грабят магазины, Украину сравнивают с Испанией

Офіційні дані, актуальні на 11:30 16 квітня

Україна. Понад 4 тисячі хворих

Всього в Україні випадків коронавірусу:

встановлених випадків – 4 161

померлих – 116

одужали – 186.

Госпіталізовано 1 455 людей, з них 62 дитини.

Більшість госпіталізованих в Україні – це хворі з легким перебігом хвороби, пояснює головний санепідемлікар Віктор Ляшко. Їх забирають до лікарень з профілактичною метою, поки немає масового напливу інфікованих.

До апаратів ШВЛ підключено 72 пацієнти.

Серед померлих уже кілька днів переважають чоловіки (62 проти 54 жінок), 86% летальних випадків – у людей від 50 років.

Чернівецька область удруге обійшла Київ за кількістю хворих. На Буковині 662 встановлених випадки, у столиці – 644.

В Івано-Франківській області, що має найбільше летальних випадків, уже 401 хворий. На Тернопільщині – 333.

У вісьмох областях поки менше 50 хворих. Найнижча кількість інфікованих на Донеччині, Луганщині та Чернігівщині.

За останню добу:

397 нових хворих

нових хворих 8 летальних випадків

летальних випадків 43 пацієнти одужали.

Понад чверть добових хворих, 104 людини, – медпрацівники. Ще 29 – діти.

За добу госпіталізували 87 людей, з них 12 медпрацівників і 3 дітей.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Чернівецькій (+73), Тернопільський (+46), Івано-Франківській (+45), Вінницькій (+38), Житомирській областях та Києві (по 32 випадки) й на Рівненщині (+31).

В Офісі президента заявили, що початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. Утім статистика цього не підтверджує – в Іспанії на 20 день після виявлення сотого хворого зафіксували у 8 разів більше хворих, ніж в Україні.

Щоправда, кількість тестів, зроблених у двох країнах, суттєво різна. Станом на 12 квітня в Іспанії протестували понад 350 тисяч громадян, в Україні – понад 30 тисяч.

Усього в Україні з початку пандемії зробили 42 823 ПЛР-тестів.

Пологовий будинок Калуша на Івано-Франківщині закрили через коронавірус у 14 працівників. Ним заразилися 10 медсестер, 3 акушерів-гінекологів та анестезіолог.

Першого хворого виявили серед військових Державної прикордонної служби, які постійно контактують з людьми, що повертаються з-за кордону. Чоловік працював на Закарпатті, до виявлення коронавірусу був госпіталізований з підвищеною температурою. Станом на 15 квітня його стан був задовільним.

У Збройних силах за добу виявили 5 нових хворих: військовий Чернівецького гарнізону, що контактував з приїжджими з-за кордону та хворів ГРЗ; троє військових Запорізького гарнізону, що контактували з інфікованим; працівниця ЗСУ Харківського гарнізону, що лікувалася від ГРЗ.

Найчастіше військові інфікуються під час зустрічі з друзями та рідними, стверджують у Командуванні медичних сил. Усього в ЗСУ 28 випадків захворювання.

У зоні ООС – жодного хворого з початку пандемії.

На тимчасово окупованих територіях сходу та півдня, за даними окупантів, продовжує рости кількість хворих. У Криму – 37 інфікованих, в окупованих районах Донеччини – 26, Луганщини – 17.

Made in Ukraine

Українська фармкомпанія "Дарниця" зареєструвала субстанцію гідроксихлорохін – експериментальний препарат з єдиного українського протоколу для лікування коронавірусу. Тепер вона зможе його випускати.

До пандемії коронавірусу гідроксихлорохін застовували для лікування та профілактики малярії, ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака. Його ефективність при лікування коронавірусної хвороби не доведена.

У Кременчуці на Полтавщині місцеві підприємці виготовили прозору капсулу для перевезення хворих коронавірусом. 16-кілограмовий ізолятор виготовлений з герметичного матеріалу, має прибори для подачі кисню, маску, компресор і фільтри для знезараження повітря. Також у капсулу вмонтовані рукавиці, які дозволяють лікарям не торкатися хворого.

Першу модель капсули вже протестували в Полтавському центрі екстреної медицини та медицини катастроф і відправили на доопрацювання.

У Полтаві тестують капсулу для перевезення хворих коронавірусом. Фото: Facebook-сторінка першого заступника голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна

Випробування пандемією

У храмах УМП МП ще чотири випадки інфікування – один у Києво-Печерській Лаврі та три в Іонинському монастирі, розташованому у столичному ботсаду ім. Гришка. У Лаврі, де вже зафіксовано дві смерті, продезінфікували всі будівлі, приміщення духовної академії та семінарії.

З головою УПЦ МП Онуфрієм за день до того, як заявити про виявлений коронавірус, зустрічався нардеп Вадим Новинський. Депутат каже, що тест виявив в нього коронавірус, але його стан у нормі, температура 36,8, жодних симптомів хвороби не відчуває.

Імовірно, позитивний результат показав експрес-тест, адже точна ПЛР-діагностика займає кілька днів.

Депутат Вадим Новинський зустрічається з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм за день до виявлення коронавірусу ото: синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

У Дніпрі перекопали вхід до церкви, у якій на Вербну неділю 300 вірян причащали з однієї ложки.

"Я не знаю, викладають зараз в духовних семінаріях основи гігієни і академмінімум про нерозповсюдження інфекцій, але те, що керівник вищезгаданої обителі наплював на рішення міської ради, залишається фактом", – написав у стилі очільника міста його заступник Михайло Лисенко.

У Чернівецькій області, яка посідає друге місце за кількістю хворих по Україні, священник не визнає позитивний результат свого тесту на коронавірус і планує 16 квітня проводити богослужіння у храмі.

Тим часом Патріарший дім УГКЦ у Львові відкрили для обсервації медиків. 11 працівників восьмої лікарні проведуть там 10-14 днів, після чого повернуться до роботи.

Лікарі заїжджають на обсервацію до Патріаршого дому УГКЦ у Львові Фото: львівське медіа "Твоє місто"

Світ. 10 тисяч загиблих за добу

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 75 тисяч. Що значно більше показників попередніх трьох діб.

За добу на планеті від COVID-19 померло більше 10 тисяч людей. Що є новим світовим рекордом.

У всьому світі:

Захворіли: 2 064 668

Одужали: 516 930 (+23 125 за добу). На першому місці – США, де за останній день одужало близько 4,5 тисячі людей.

Померли: 137 108 (+10 347 за добу).

Третій день поспіль країнами з найбільшою добовою летальністю є: США, Франція, Велика Британія

В Італії продовжує знижуватися кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Зараз там перебуває рекордно низька кількість людей.

Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби в порівнянні з попереднім днем дещо знизилась.

Німеччина є другою у світі за кількістю одужавших за останню добу.

США. 2,5 тисячі загиблих за добу

У США за останню добу:

Загинуло – 2 494. Це найбільший добовий показник смертності в країні та у світі. У США рекорд фіксують другий день поспіль – напередодні загинуло 2 303 людей.

Захворіло – близько 22 000. Що трохи менше, ніж зафіксовано напередодні

Від початку епідемії:

Загиблих – 30 985. США – країна з найбільшою кількістю загиблих від коронавірусу у світі. Близько двох тижнів вона лідирує за добовою смертністю.

Одужавших – майже 53 000.

Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про швидке зняття карантинних обмежень, на рівні штатів заборони тільки збільшуються.

Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті заявив, що концерти і спортивні заходи в місті заборонені до 2021 року. Обмеження можуть бути переглянуті в разі виготовленні вакцини.

Мер Вашингтону Мюріел Баузер оголосив, що режим домашньої ізоляції триватиме у місті щонайменше до 15 травня. Всі школи та неістотні бізнеси залишатимуться зачиненими.

Каліфорнія оголошує про створення першого в країні фонду допомоги при стихійних лихах для нелегальних мігрантів на суму 125 мільйонів доларів.

Мігранти становлять 10% робочої сили в Каліфорнії, але не мають права на страхування по безробіттю, та на допомогу через коронакризу.

В Лансінгі, штат Мічиган, демонстранти викликали пробку біля будівлі Капітолію, коли протестували проти правил карантину та необхідності залишатись вдома.

Protesters in Lansing, Michigan, caused a traffic jam near the capitol building as they rallied against the state’s stay-at-home order https://t.co/UD5h8aFkhs pic.twitter.com/nMoXosOVDp — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

Дональд Трамп знову розкритикував інформацію влади Китаю щодо спалаху коронавирусу, ставлячи під сумнів природне походження COVID-19 і кількість оприлюднених випадків.

Крім того, президент США попросив вказати його ім’я на чеках, які отримають американці в рамках допомоги держави у зв’язку з пандемією. До 70 мільйонів американців повинні отримати чеки на суму 1200 доларів в рік виборів.

Це рішення безпрецедентне, адже вперше ім'я президента США з'явиться на документах, які надішле Податкова служба. За законом президент не має права підписувати документи щодо виплат Мінфіну.

Велика Британія. 14 млн євро для 99-річного ветерана

У Великій Британії за добу:

Померло – 761. Такі цифри можуть бути на 15% менші ніж реальні, оскільки в статистику не потрапляють померлі в будинках для літніх людей, хоспісах тощо.

Захворіло – 3 828. Приблизно на 1500 менше, ніж напередодні. При цьому за минулу добу Британія є другою країною в світі за темпами поширення вірусу.

Від початку епідемії:

Захворіло – 99 489

99-річний ветеран війни, відставний капітан Том Мур зібрав більше 12 млн фунтів стерлінгів (майже 14 млн євро) на підтримку Національної служби здоров’я Британії в час кризи.

Чоловік, який використовує спеціальну рамку для пересування з того часу, як зламав стегно, поставив собі за мету пройти 25 метрів навколо свого подвір'я 100 разів до свого 100-річчя в кінці цього місяця.

Він хотів зібрати 1 тисячу фунтів на знак подяки персоналу Національної служби здоров'я, яка дбала про нього, коли він лікувався від раку і відновлювався після перелому.

Його вчинок настільки вразив людей, що пожертви зробили сотні тисяч людей.

Франція. Смертність знову росте

У Франції за останню добу:

Загинуло – 1 438 (1054 у будинках літніх людей). Таке різке зростання пояснюють затримкою із надходженням даних.

Захворіло – 5 497. Вперше з початку епідемії зменшилася кількість госпіталізованих.

Від початку епідемії:

Загиблих – 17 188

Одужавших – 31 470. 7-й день поспіль зменшується кількість пацієнтів у відділах інтенсивної терапії

На борту авіаносця-флагмана ВМС Франції "Шарль де Голь" на коронавірус захворіли 668 моряків. Ці цифри можуть бути не остаточними, адже третина результатів тестів ще не відома. Тридцять один моряк знаходиться в лікарні.

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп побіцяв, що медичні працівники в найбільш постраждалих від коронавірусу районах отримають премію в розмірі 1500 євро.

Крім того, медики також можуть розраховувати на більш високу зарплату, ніж зазвичай, за додаткові години роботи.

Для підтримки бізнесу Франція скасує 750 млн євро податків для готелів та ресторанів.

Вибори на карантині: бути чи не бути

Південна Корея стала першою країною, яка провела вибори в умовах пандемії. Перемогу здобула партія влади. Явка була вищою за всі парламентські вибори, проведені від 1992 року – понад 66%. На виборчі дільниці люди приходили у масках і тримались на відстані не менше метра одне від одного, розділені лініями клейкої стрічки.

А от у Польщі пропонують зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди до 7 років та скасують вибори, заплановані на травень.

Крім того, польський Сейм планує посилити і без того жорстке законодавство про аборти. Через це деякі жінки, незважаючи на карантин, з дотриманням соціальної дистанції і в масках вийшли на протест у Кракові.

Цензура в Росії і хаос в Африці

У Росії "Нова газета" на вимогу влади приховала текст про коронавірус у Чечні, яким був незадоволений глава республіки Рамзан Кадиров. Журналістам не пояснили, чи визнано щось в їхньому матеріалі фейком, а наказали прибрати матеріал за розпорядженням Генпрокуратури.

У кількох містах Південної Африки зафільмували, як мешканці у хаосі грабують продуктові магазини під час карантину, який триває там з 27 березня.

Looting in Cape Town and chaos for food supplies in Johannesburg on Tuesday as South Africa entered its third week of lockdown pic.twitter.com/c0ord7nqHM — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

Відомий інтернет-ритейлер Amazon тимчасово закриває склади у Франції після того, як тамтешній суд постановив, що компанія не робить достатньо для захисту своїх працівників в умовах пандемії.

Природоохоронні організації побоюються сплеску браконьєрства через бідність. Вони відзначають збільшення полювання на охоронювані види, оскільки поширення коронавируса стало порушувати традиційні економічні та соціальні системи в сільській місцевості.

Міністр охорони здоров'я Бразилії йде у відставку через загострення напруженості у відносинах з президентом. У чиновників були розбіжності стосовно боротьби з пандемією.

Президент применшував серйозність проблеми, рекламував недоведені ліки і критикував місцеву владу за карантин. Реакцію Мінздраву абсолютна більшість бразильців, згідно з опитуванням, оцінили як "хорошу" або "відмінну".

Портрет прем’єра на торті і життєво важливий шоколад

Телеведуча у Новій Зеландії вирішила на карантині спекти торт у вигляді портрету тамтешньої прем’єр-міністра, яка отримує схвальні відгуки за дії в умовах пандемії. Результат кулінарного експерименту дещо бентежить, авторка визнала провал, однак не стала його приховувати.

Поки цілі країни закриваються на карантин, доступними залишаються лише головні послуги. Журналісти BBC звернули увагу, що іноді це – збройові або шоколадні магазини.

В ванній Бенксі оселилися щури. Бомбардир Саленко пригрозив поліції зламати систему

Британський художник Бенксі, відомий на весь світ своїми вуличними графіті, в умовах карантину та самоізоляції не перестає творити.

В своєму Instagram Бенксі виклав нову роботу. В ванній кімнаті він намалював щурів, які влаштували безлад.

"Моя жінка ненавидить, коли я працюю з дому", – написав художник.

View this post on Instagram . . My wife hates it when I work from home. A post shared by Banksy (@banksy) on Apr 15, 2020 at 10:45am PDT

Американський актор Том Хенкс разом з дружиною Рітою Уілсон здали свою кров для розробки вакцини від COVID-19.

Раніше Хенкс та Уілсон перехворіли на коронавірус та, за сподіваннями медиків, виробили імунітет.

Колишню зірку "Динамо" (Київ) Олега Саленка піймали на порушенні правил карантину.

Поліція склала протокол, коли натрапила на Саленка, який тренував аматорську команду на одному з вуличних майданчиків Києва.

Присутнім при цьому журналістам Саленко заявив:"Я вам скажу, як мене звуть. Тільки за моє інтерв’ю гроші потрібно платити".

Використовуючи матюки, Саленко пригрозив "поломати систему".

Відомий своїм непростим характером, колишній тренер "Динамо" та збірної України Олег Блохін вирішив проти системи не йти.

Блохін розповів, що разом з жінкою та двома доньками дотримується самоізоляції та залишається у своєму заміському будинку.

"Поки все гаразд. З дружиною навкулачки з нудьги не б’ємося", – пожартував Блохін.

На карантині його сім’я грає в кросворди, шахи, займається спортом та інколи вибирається в супермаркет за продуктами.

"Все це серйозно. Самоізоляція багатьом не подобається, але здоров’я – вище за все", – впевнений Блохін.