16 апреля. No time to die: В Великобритании 100 тысяч больных, в Южной Африке грабят магазины, Украину сравнивают с Испанией

Официальные данные, актуальные на 11:30 16 апреля

Украина. Более 4 тысячи больных

Всего в Украине случаев коронавируса:

установленных случаев – 4 161

умерших – 116

выздоровели – 186.

Госпитализированы 1 455 человек, из них 62 ребенка.

Большинство госпитализированных в Украине – это больные с легким течением болезни, объясняет главный санэпидемврач Виктор Ляшко. Их забирают в больницы с профилактической целью, пока нет массового наплыва инфицированных.

К аппаратам ИВЛ подключены 72 пациента.

Среди умерших уже несколько дней преобладают мужчины (62 против 54 женщин), 86% летальных случаев – люди от 50 лет.

Черновицкая область во второй раз обошла Киев по количеству больных. На Буковине 662 установленных случая, в столице – 644.

В Ивано-Франковской области, которая имеет больше всего летальных исходов, уже 401 больной. На Тернопольщине – 333.

В восьми областях пока менее 50 больных. Самое низкое количество инфицированных в Донецкой области, Луганской и Черниговской.

За последние сутки:

397 новых больных

8 летальных случаев

43 пациента выздоровели.

Более четверти суточных больных, 104 человека, – медработники. Еще 29 – дети.

За сутки госпитализировали 87 человек, из них 12 медработников и 3 детей.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Черновицкой (+73), Тернопольский (+46), Ивано-Франковской (45), Винницкой (+38), Житомирской областях и Киеве (по 32 случая) и Ровенской (31) области.

В Офисе президента заявили, что начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. Впрочем статистика этого не подтверждает – в Испании на 20 день после обнаружения сотового больного зафиксировали в 8 раз больше больных, чем в Украине.

Правда, количество тестов, сделанных в двух странах, существенно отличается. По состоянию на 12 апреля в Испании протестировали более 350 тысяч граждан, в Украине – более 30 тысяч.

Всего в Украине с начала пандемии сделали 42 823 ПЦР-тестов.

Сравнение Украины с Испанией

Родильный дом Калуша Ивано-Франковской области закрыли из-за коронавируса у 14 работников. Им заразились 10 медсестер, 3 акушера-гинеколога и анестезиолог.

Первого больного обнаружили среди военных Государственной пограничной службы, которые постоянно контактируют с людьми, возвращающимися из-за границы. Мужчина работал на Закарпатье, до выявления коронавируса был госпитализирован с повышенной температурой. По состоянию на 15 апреля его состояние было удовлетворительным.

В Вооруженных силах за сутки обнаружили 5 новых больных: военный Черновицкого гарнизона, который контактировал с приезжими из-за рубежа и болел ОРЗ; трое военных Запорожского гарнизона, контактировавших с инфицированным; работница ВСУ Харьковского гарнизона, которая лечилась от ОРЗ.

Чаще всего военные инфицируются во время встречи с друзьями и родными, утверждают в Командовании медицинских сил. Всего в ВСУ 28 случаев заболевания.

В зоне ООС – ни одного больного с начала пандемии.

На временно оккупированных территориях востока и юга, по данным оккупантов, продолжает расти количество больных. В Крыму – 37 инфицированных, в оккупированных районах Донецкой области – 26 Луганской – 17.

Made in Ukraine

Украинская фармкомпания "Дарница" зарегистрировала субстанцию ​​гидроксихлорохин – экспериментальный препарат из единого украинского протокола для лечения коронавируса. Теперь она сможет его выпускать.

До пандемии коронавируса гидроксихлорохин использовали для лечения и профилактики малярии, ревматоидного артрита и системной красной волчанки. Его эффективность при лечении коронавирусной болезни не доказана.

В Кременчуге Полтавской области местные предприниматели изготовили прозрачную капсулу для перевозки больных коронавирусом. 16-килограммовый изолятор изготовлен из герметичного материала, имеет приборы для подачи кислорода, маску, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в капсулу встроенные рукавицы, которые позволяют врачам не касаться больного.

Первую модель капсулы уже протестировали в Полтавском центре экстренной медицины и медицины катастроф и отправили на доработку.

В Полтаве тестируют капсулу для перевозки больных коронавирусом Фото: Facebook-страница первого заместителя главы Полтавской ОГА Дмитрия Лунина

Испытания пандемией

В храмах УПЦ МП еще четыре случая инфицирования – один в Киево-Печерской Лавре и три в Ионинском монастыре, расположенном в столичном ботсаду им. Гришко. В Лавре, где уже зафиксировано две смерти, продезинфицировали все здания, помещения духовной академии и семинарии.

С головой УПЦ МП Онуфрием за день до того, как заявить об обнаруженном коронавирусе, встречался нардеп Вадим Новинский. Депутат говорит, что тест обнаружил у него коронавирус, но его состояние в норме, температура 36,8, никаких симптомов болезни не испытывает.

Вероятно, положительный результат показал экспресс-тест, ведь точная ПЦР-диагностика занимает несколько дней.

Депутат Вадим Новинский встречается с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием за день до обнаружения коронавируса Фото: синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП

В Днепре перекопали вход в церковь, в которой на Вербное воскресенье 300 верующих причащали с одной ложки.

"Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций, но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом", – написал в стиле главы города его заместитель Михаил Лысенко.

В Черновицкой области, которая занимает второе место по количеству больных по Украине, священник не признает положительный результат своего теста на коронавирус и планирует 16 апреля проводить богослужения в храме.

Между тем Патриарший дом УГКЦ во Львове открыли для обсервации медиков. 11 работников восьмой больницы проведут там 10-14 дней, после чего вернутся к работе.

Врачи заезжают на обсервацию к Патриаршему дому УГКЦ во Львове ФОТО: ЛЬВОВСКОЕ МЕДИА "Твоє місто"

Мир. 10 тысяч погибших за сутки

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 75 тысяч. Что значительно больше показателей предыдущих трех суток.

За сутки на планете от COVID-19 умерло более 10 тысяч человек. Что является новым мировым рекордом.

Во всем мире:

Заболели: 2 064 668

Выздоровели: 516 930 (+23 125 за сутки). На первом месте – США, где за последний день выписаны около 4,5 тысячи человек.

Умерли: 137 108 (+10 347 за сутки).

Третий день подряд странами с наибольшей суточной летальности являются: США, Франция, Великобритания

В Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. Сейчас там находится рекордно низкое количество людей.

Количество умерших от коронавируса в Испании за последние сутки по сравнению с предыдущим днем ​​несколько снизилась.

Германия является второй в мире по количеству выздоровевших за последние сутки.

США. 2,5 тысячи погибших за сутки

В США за последние сутки:

Погибло – 2 494. Это самый большой суточный показатель смертности в стране и в мире. В США рекорд фиксируют второй день подряд – накануне погибло 2 303 человека.

Заболело – около 22 тысяч. Что немного меньше, чем было зафиксировано накануне.

С начала эпидемии:

Погибших – 30 985. США – страна с наибольшим количеством погибших от коронавируса в мире. Около двух недель она лидирует по суточной смертности.

Выздоровевших – почти 53 тысячи.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о скором снятии карантина, на уровне штатов запреты только увеличиваются.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе запрещены до 2021 года. Ограничения могут быть пересмотрены в случае изготовлении вакцины.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявил, что режим домашней изоляции продлится в городе как минимум до 15 мая. Все школы и несущественный бизнес будет оставаться закрытым.

Калифорния объявляет о создании первого в стране фонда помощи при стихийных бедствиях для нелегальных мигрантов на сумму 125 миллионов долларов.

Мигранты составляют 10% рабочей силы в Калифорнии, но не имеют права на страхование по безработице и на помощь из-за коронакризиса.

В Лансинге, штат Мичиган, в образовалась пробка у здания Капитолия из-за демонстрантов, которые протестовали против правил карантина и необходимости оставаться дома.

Protesters in Lansing, Michigan, caused a traffic jam near the capitol building as they rallied against the state’s stay-at-home order https://t.co/UD5h8aFkhs pic.twitter.com/nMoXosOVDp — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

Дональд Трамп вновь раскритиковал информацию властей Китая относительно вспышки коронавируса, ставя под сомнение природное происхождение COVID-19 и количество опубликованных случаев.

Кроме того, президент США попросил указать его имя на чеках, которые получат американцы в рамках помощи государства в связи с пандемией. До 70 миллионов американцев должны получить чеки на сумму 1200 долларов в год выборов.

Это решение беспрецедентно, ведь впервые имя президента США появится на документах, которые пришлет Налоговая служба. По закону президент не имеет права подписывать документы по выплатам Минфина.

Великобритания. 14 млн евро для 99-летнего ветерана

В Великобритании в сутки:

Умерло – 761. Такие цифры могут быть на 15% меньше, чем реальные, поскольку в статистику не попадают умершие в домах престарелых, хосписах и др.

Заболело – 3 828. Примерно на 1,5 тысячи меньше, чем накануне. При этом за прошедшие сутки Великобритания является второй страной в мире по темпам распространения вируса.

С начала эпидемии:

Заболело – 99 489

99-летний ветеран войны, капитан в отставке Том Мур собрал более 12 млн фунтов стерлингов (почти 14 млн евро) в поддержку Национальной службы здоровья Великобритании во время кризиса.

Мужчина, который использует специальную рамку для передвижения с тех пор, как сломал бедро, поставил себе цель пройти 25 метров вокруг своего двора 100 раз к своему 100-летию в конце этого месяца.

Он хотел собрать 1000 фунтов в знак благодарности персонала Национальной службы здоровья, которая заботилась о нем, когда он лечился от рака и восстанавливался после перелома.

Его поступок настолько поразил людей, что пожертвования сделали сотни тысяч человек.

фото: standard.co.uk

Франция. Смертность снова растет

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 1 438 (1054 в домах престарелых. Такой резкий рост объясняют задержкой в поступлении данных.

Заболело – 5 497. Впервые с начала эпидемии уменьшилось количество госпитализированных.

С начала эпидемии:

Погибших – 17 188

Выздоровевших – 31 470. 7-й день подряд уменьшается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии

На борту авианосца-флагмана ВМС Франции "Шарль де Голль" коронавирусом заболели 668 моряков. Эти цифры могут быть не окончательными, ведь треть результатов тестов еще не известна. Тридцать один моряк находится в больнице.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп пообещал, что медицинские работники в наиболее пострадавших от коронавируса районах получат премию в размере 1500 евро.

Кроме того, медики также могут рассчитывать на более высокую зарплату, чем обычно, за дополнительные часы работы.

Для поддержки бизнеса Франция отменит 750 млн евро налогов для гостиниц и ресторанов.

Выборы на карантине: быть или не быть

Южная Корея стала первой страной, которая провела выборы в условиях пандемии. Победу одержала партия власти. Явка была самой высокой за все парламентские выборы, проведенные с 1992 года – более 66%. На избирательные участки люди приходили в масках и держались на расстоянии не менее метра друг от друга, разделенные линиями клейкой ленты.

А вот в Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды до 7 лет и отменят выборы, запланированные на май.

Кроме того, польский Сейм планирует усилить и без того жесткое законодательство об абортах. Из-за этого некоторые женщины, несмотря на карантин, с соблюдением социальной дистанции и в масках вышли на протест в Кракове.

Цензура в России и хаос в Африке

В России "Новая газета" по требованию властей скрыла текст о коронавирусе в Чечне, которым был недоволен глава республики Рамзан Кадыров. Журналистам не объяснили, признано ли что-то в их материале фейком, но приказали убрать материал по распоряжению Генпрокуратуры.

В нескольких городах Южной Африки сняли, как жители в хаосе грабят продуктовые магазины во время карантина, который длится там с 27 марта.

Looting in Cape Town and chaos for food supplies in Johannesburg on Tuesday as South Africa entered its third week of lockdown pic.twitter.com/c0ord7nqHM — Reuters (@Reuters) April 15, 2020

Известный интернет-ритейлер Amazon временно закрывает склады во Франции после того, как тамошний суд постановил, что компания не делает достаточно для защиты своих работников в условиях пандемии.

Природоохранные организации опасаются всплеска браконьерства из-за бедности. Они отмечают увеличение охоты на охраняемые виды, поскольку распространение коронавируса стало нарушать традиционные экономические и социальные системы в сельской местности.

Министр здравоохранения Бразилии уходит в отставку из-за обострения напряженности в отношениях с президентом. У чиновников были разногласия по поводу борьбы с пандемией.

Президент преуменьшал серьезность проблемы, рекламировал недоказанные лекарства и критиковал местные власти за карантин. Реакцию Минздрава абсолютное большинство бразильцев, согласно опросу, оценили как "хорошую" или "отличную".

Портрет премьера на торте и жизненно важный шоколад

Телеведущая в Новой Зеландии решила на карантине испечь торт в виде портрета тамошней премьер-министра, которая получает положительные отзывы за действия в условиях пандемии. Результат кулинарного эксперимента несколько смущает, автор признала провал, однако не стала его скрывать.

Пока целые страны закрываются на карантин, доступными остаются только главные услуги. Журналисты BBC обратили внимание, что иногда это – оружейные или шоколадные магазины.

В ванной Бэнкси поселились крысы. Бомбардир Саленко пригрозил полиции сломать систему

Британский художник Бэнкси, известный на весь мир своими уличными граффити, в условиях карантина и самоизоляции не перестает творить.

В своем Instagram Бэнкси выложил новую работу. В ванной комнате он нарисовал крыс, которые устроили беспорядок.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – написал художник.

View this post on Instagram . . My wife hates it when I work from home. A post shared by Banksy (@banksy) on Apr 15, 2020 at 10:45am PDT

Американский актер Том Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон сдали свою кровь для разработки вакцины от COVID-19.

Ранее Хэнкс и Уилсон переболели коронавирусом и, по надеждами медиков, выработали иммунитет.

Бывшую звезду "Динамо" (Киев) Олега Саленко поймали на нарушении правил карантина.

Полиция составила протокол, когда наткнулась на Саленко, который тренировал любительскую команду на одной из уличных площадок Киева.

Присутствующим при этом журналистам Саленко заявил: "Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги нужно платить".

Используя мат, Саленко пригрозил "сломать систему".

Известный своим непростым характером бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин решил против системы не идти.

Блохин рассказал, что вместе с женой и двумя дочерьми придерживается самоизоляции и остается в своем загородном доме.