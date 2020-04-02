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У сотрудника Одесской мэрии обнаружили коронавирус – СМИ

Четверг, 2 апреля 2020, 00:17
У сотрудника Одесской мэрии обнаружили коронавирус – СМИ

Заболевание COVID-19 обнаружили у сотрудника департамента обращений граждан Одесского городского совета.

Источник: "Думская" со ссылкой на пресс-службу городского совета

Детали: В связи с этим часть людей, которые работают в мэрии, отправили на удаленную работу.

По словам пресс-службы, больной работал в основном с документами и не контактировал с посетителями.

В течение недели он находился дома. Когда его состояние ухудшилось, больному сделали тест на COVID-19. Сегодня вечером подтвердился положительный результат тестирования.

Что предшествовало: По последним данным в Одессе и области зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Украинская правда

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Темы: коронавирусОдесса
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