В США рекордная смертность от коронавируса за день – более 900 человек
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Четверг, 2 апреля 2020, 03:14
В среду 1 апреля в США зарегистрировали не менее 911 жертв коронавируса.
Источник: CNN
Детали: Это рекордная смертность за время распространения болезни в Соединенных Штатах.
Всего с начала вспышки COVID-19, по данным CNN, там зафиксировали 4745 смертей.
По информации сайта worldometers, который в режиме реального времени обновляет статистику заболеваемости, в стране зарегистрировали 214 629 заражений и 5099 летальных случаев.
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Напомним:
- По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.
Ольга Гетьманец, УП
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