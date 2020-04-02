В США рекордная смертность от коронавируса за день – более 900 человек

В среду 1 апреля в США зарегистрировали не менее 911 жертв коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Это рекордная смертность за время распространения болезни в Соединенных Штатах.

Всего с начала вспышки COVID-19, по данным CNN, там зафиксировали 4745 смертей.

По информации сайта worldometers, который в режиме реального времени обновляет статистику заболеваемости, в стране зарегистрировали 214 629 заражений и 5099 летальных случаев.

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Напомним: