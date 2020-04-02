В США рекордная смертность от коронавируса за день – более 900 человек

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Четверг, 2 апреля 2020, 03:14

В среду 1 апреля в США зарегистрировали не менее 911 жертв коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Это рекордная смертность за время распространения болезни в Соединенных Штатах.

Всего с начала вспышки COVID-19, по данным CNN, там зафиксировали 4745 смертей.

По информации сайта worldometers, который в режиме реального времени обновляет статистику заболеваемости, в стране зарегистрировали 214 629 заражений и 5099 летальных случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США коронавирус


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