"Гумпомощь" России для США была не только платной, но и подсанкционной

Аппараты искусственной вентиляции легких, доставленные военным бортом из России в Нью-Йорк, были произведены предприятием, входящим в "Концерн Радиоэлектронные технологии", который находится под американскими санкциями.

Источник: Twitter исследователя из Королевского колледжа Лондона Роберт Ли, "Новая газета", РБК

Детали: Роб Ли отметил, что среди поставленных Ан-124-100 аппаратов "Авента-М" есть оборудование, выпускаемое Уральским приборостроительным заводом.

Among the supplies delivered by the An-124-100 are Aventa-M ventilators produced by the Ural Instrument Engineering Plant (UPZ). 9/https://t.co/BhVjLhFSOK pic.twitter.com/Hl9KGEP1IE