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"Гумпомощь" России для США была не только платной, но и подсанкционной

Пятница, 3 апреля 2020, 11:26
Гумпомощь России для США была не только платной, но и подсанкционной

Аппараты искусственной вентиляции легких, доставленные военным бортом из России в Нью-Йорк, были произведены предприятием, входящим в "Концерн Радиоэлектронные технологии", который находится под американскими санкциями.

Источник: Twitter исследователя из Королевского колледжа Лондона Роберт Ли, "Новая газета", РБК

Детали: Роб Ли отметил, что среди поставленных Ан-124-100 аппаратов "Авента-М" есть оборудование, выпускаемое Уральским приборостроительным заводом.  

Администрация президента США могла нарушить собственные санкции. Управление должно было выпустить внутреннюю специальную лицензию на сделку, связанную с подсанкционным лицом – однако было ли это сделано, пока не сообщалось.

В Кремле называли отправку грузов "помощью гуманитарного характера", в МИД РФ уточняли, что США оплатили половину их стоимости.

Вторую половину оплатил Российский фонд прямых инвестиций, который также находится под санкциями, но уже секторальными – поставки от их имени в США не запрещены (такие ввели в отношении всех "дочек" ВЭБа в 2015 году).

Источник РБК в "Ростехе", куда входит "Концерн Радиоэлектронные технологии", предположил, что ни США, ни РФПИ не закупали медицинское оборудование напрямую: в день предприятие производит только около 10 аппаратов ИВЛ, и такую партию не смогли бы экстренно произвести.

В КРЭТ заявили, что поставляют аппараты только государству.

Вероятно, их купили у дилеров со складов, однако ранее "The Moscow Times" сообщал о больших очередях на аппараты у всех российских оптовиков.

"Альянс врачей" возмутился, что пока страна собирает деньги на средства защиты для российских медиков, власти РФ продают их в США.

Справка: "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) с лета 2014 года находится под американскими санкциями.

Этому предшествовало: Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".

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Темы: РосcияСШАкоронавирусмедицинасанкции
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