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Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до июня

Пятница, 3 апреля 2020, 19:12
Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до июня

Печерский суд до 1 июня оставил под стражей подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Источник: адвокат Антоненко Станислав Кулик в комментарии УП

Прямая речь Кулка: "Да, Антоненко до 1 июня оставили под стражей".

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметасуд
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