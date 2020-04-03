Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до июня

Печерский суд до 1 июня оставил под стражей подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Источник: адвокат Антоненко Станислав Кулик в комментарии УП

Прямая речь Кулка: "Да, Антоненко до 1 июня оставили под стражей".

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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