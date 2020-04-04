Трамп уволил разведчика, который рассматривал жалобу после разговора с Зеленским

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Суббота, 4 апреля 2020, 06:19

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, который рассматривал жалобу разоблачителя после разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: Associated Press

Детали: Об этом лидер Штатов сообщил разведывательному комитету Сената в пятницу 3 апреля.

В письме, которое находится в распоряжении AP, говорится, что Трамп считает "чрезвычайно важным" возможность доверять чиновникам, исполняющих обязанности генеральных инспекторов и это "больше не касается этого (Аткинсона – УП) генерального инспектора".

Аткинсон был первым, кто проинформировал Конгресс об анонимной жалобе разоблачителя в прошлом году, в которой говорилось о давлении Трампа на Зеленского по делу Джо Байдена.

Именно эта жалоба стала поводом для расследования и дела импичмента.

Что предшествовало: Советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, свидетельствующего в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.

Знать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Украинская правда
Темы: Трамп импичмент Зеленский


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