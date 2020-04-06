Карантин в оккупированном Крыму продлили до конца апреля

Оккупационное "правительство" Крыма продлило режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса на полуострове до 30 апреля.

Источник: Общественное со ссылкой на так называемый "указ правительства"

Детали: Сообщается, что с 3 апреля по 30 апреля граждане обязаны не покидать места жительства (пребывания).

Выйти из дома разрешено только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним животным, в случае обращения за экстренной медицинской помощью, а также для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Предыстория: