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Карантин в оккупированном Крыму продлили до конца апреля

Понедельник, 6 апреля 2020, 10:37
Карантин в оккупированном Крыму продлили до конца апреля

Оккупационное "правительство" Крыма продлило режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса на полуострове до 30 апреля.

Источник: Общественное со ссылкой на так называемый "указ правительства"

Детали: Сообщается, что с 3 апреля по 30 апреля граждане обязаны не покидать места жительства (пребывания).

Выйти из дома разрешено только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним животным, в случае обращения за экстренной медицинской помощью, а также для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Предыстория:

  • 21 марта в оккупированном Россией Крыму подтвердили первый случай коронавирусной инфекции COVID-19 у жителя полуострова, который прибыл из Франции.
  • 30 марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявило, что российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости на COVID-19.

Темы: Крымкоронавирускарантин
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