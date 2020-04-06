Карантин в окупованому Криму продовжили до кінця квітня

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Понеділок, 6 квітня 2020, 10:37

Окупаційний "уряд" Криму продовжив режим самоізоляції через епідемію коронавірусу на півострові до 30 квітня.

Джерело: Суспільне з посиланням на так званий "указ уряду"  

Деталі: Повідомляється, що з 3 квітня по 30 квітня громадяни зобов'язані не залишати місця проживання (перебування).

Вийти з дому дозволено лише за необхідності поїздки на роботу, на прогулянку з домашнім улюбленцем, у разі звернення за екстреною медичною допомогою, а також для походу в аптеку або продуктовий магазин.

Передісторія:

  • 21 березня в окупованому Росією Криму підтвердили перший випадок коронавірусної інфекції COVID-19 у жителя півострова, який прибув з Франції.
  • 30 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявило, що російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на COVID-19.

Теми: Крим коронавірус карантин


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