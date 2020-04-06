Карантин в окупованому Криму продовжили до кінця квітня

Окупаційний "уряд" Криму продовжив режим самоізоляції через епідемію коронавірусу на півострові до 30 квітня.

Джерело: Суспільне з посиланням на так званий "указ уряду"

Деталі: Повідомляється, що з 3 квітня по 30 квітня громадяни зобов'язані не залишати місця проживання (перебування).

Вийти з дому дозволено лише за необхідності поїздки на роботу, на прогулянку з домашнім улюбленцем, у разі звернення за екстреною медичною допомогою, а також для походу в аптеку або продуктовий магазин.

Передісторія: