Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Пленки" Ермака: Корниенко рассказал, о чем Зеленский говорил со "слугами народа"

Понедельник, 6 апреля 2020, 11:35
Пленки Ермака: Корниенко рассказал, о чем Зеленский говорил со слугами народа

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко рассказал, что на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским относительно так называемых "пленок с братом Ермака", последний ответил, что члены его команды не торгуют должностями.

Источник: интервью Корниенко РБК-Украина

Прямая речь: "Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда – честные и ничем таким мы не занимаемся, и сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться – она несправедливая.

Очевидно, что никаких неприкасаемых нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации – того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим.

Андрей Ермак (руководитель Офиса президента, – ред.) в очередной раз аргументировано подтвердил, что он отношения к озвученному на пленках не имел. Раскрыл некоторые подробности личной истории – не считаю, что это необходимо публично раскрывать".

Детали: Также, по словам Корниенко, на встрече говорили о том, что силовикам никаких указаний не делали, "и шесть человек от СБУ на вручении повестки Гео Лероу – это эксцесс исполнителя".

В то же время председатель партии отметил, что вся эта история повлияет на фракцию.

Сейчас он ждет, чтобы это дело перешло "в плоскость расследования": чтобы правоохранители "серьезно включились", а все фигуранты ходили на допросы и давали показания.

Говоря о самом члене "Слуги народа" Гео Леросе, который опубликовал скандальные пленки с братом Ермака, Корниенко отметил, что ему не все посты нардепа нравятся как человеку и его однопартийцу, потому что "там есть уже и личные нападки на Андрея Ермака".

Вместе с тем на вопрос, действует ли Лерос самостоятельно, председатель СН выразил мнение, что "каждый политик... так или иначе самостоятельный, как минимум, в выборе своих политических партнеров и источников информации".

Корниенко подытожил, что у Лероса был выбор: тихо отнести записи правоохранителям или сделать это публично.

Что было раньше: 3 апреля народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видеозаписи с братом главы ОПУ, пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств. 
  • Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаАндрей ЕрмакЗеленскийГео Лерос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: