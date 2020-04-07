Помпео рассказал, о чем говорили с Зеленским

Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил президента Владимира Зеленскому за помощь в возвращении американцев, которые не смогли выехать из-за закрытия границ.

Источник: Помпео в Twitter

Прямая речь: "Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украине в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира".

Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine's assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020

Детали: Кроме того, в разговоре обсудили привлечение России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за 1,2 миллиона долларов, которые Соединенные Штаты выделили Украине для борьбы с COVID-19.