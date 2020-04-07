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Помпео рассказал, о чем говорили с Зеленским

Вторник, 7 апреля 2020, 05:29
Помпео рассказал, о чем говорили с Зеленским

Государственный секретарь США Майк Помпео поблагодарил президента Владимира Зеленскому за помощь в возвращении американцев, которые не смогли выехать из-за закрытия границ.

Источник: Помпео в Twitter

Прямая речь: "Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украине в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира".

Детали: Кроме того, в разговоре обсудили привлечение России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за 1,2 миллиона долларов, которые Соединенные Штаты выделили Украине для борьбы с COVID-19.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСША
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