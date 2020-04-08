Китай разблокировал Ухань и закрыл на карантин город на границе с Россией

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Среда, 8 апреля 2020, 11:18
Reuters, Aly Song

Жителям китайского города Ухань разрешили выезжать после 76 дней блокировки из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19, зато жители пограничного городка Суйфыньхэ теперь сидят дома из-за случаев коронавируса у тех, кто приезжает из России.

Источник: Reuters

Детали: Дневной прирост больных в северной провинции Хэйлунцзяне составил 25 в день – под влиянием наплыва зараженных приезжих из соседней России.

Поэтому со среды власти ввели ограничение на перемещение жителей города, как раньше было в Ухане (провинция Хубэй).

Люди должны оставаться дома – только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и они должны вернуться в тот же день.

 

Тем временем 11-миллионный Ухань, который был закрыт 23 января, возвращается к нормальной жизни.

По данным руководства железной дороги, в среду 55 тысяч человек покинут Ухань на поезде.

Это немногим больше, чем число людей, которые заразились вирусом в Ухане с декабря. Согласно официальным данным, число погибших в городе достигло 2571 человека, что составляет около 80% от общего числа погибших в Китае.

На пике эпидемии людей обязали сидеть дома. В последние дни ограничения ослабили, так как количество новых зараженных уменьшилось.

Накануне на материковой части Китая не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, а в течение последних двух недель Ухань насчитал только два новых случая.

По данным Национальной комиссии здоровья КНР на утро 8 апреля, на материке за последние сутки подтверждено  62 новых случая инфекции (59 завозных и 3 местных случая заболевания, 2 в провинции Шаньдун и 1 в провинции Гуандун),а также 12 новых подозрений (11 у приезжих, 1 у местного жителя провинции Гуандун).

Зафиксировано 2 новых смерти (1 в муниципалитете Шанхая и 1 в провинции Хубэй). Но 112 пациентов были выписаны из больницы после выздоровления. 2295 человек, имевших тесный контакт с инфицированными пациентами, сняты с наблюдения. Тяжелых случаев стало на 22 меньше.

Напомним: Китай, который в декабре-январе был эпицентром распространения коронавирусной болезни из-за нового коронавируса (Sars CoV 2), с 28 марта закрыл границу для иностранцев из-за пандемии COVID 19.

Алена Рощенко, УП
Темы: Китай коронавирус Covid-2019 эпидемия Росcия


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