Китай разблокировал Ухань и закрыл на карантин город на границе с Россией

Жителям китайского города Ухань разрешили выезжать после 76 дней блокировки из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19, зато жители пограничного городка Суйфыньхэ теперь сидят дома из-за случаев коронавируса у тех, кто приезжает из России.

Источник: Reuters

Детали: Дневной прирост больных в северной провинции Хэйлунцзяне составил 25 в день – под влиянием наплыва зараженных приезжих из соседней России.

Поэтому со среды власти ввели ограничение на перемещение жителей города, как раньше было в Ухане (провинция Хубэй).

Люди должны оставаться дома – только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и они должны вернуться в тот же день.

Тем временем 11-миллионный Ухань, который был закрыт 23 января, возвращается к нормальной жизни.

The central Chinese city of Wuhan began allowing people to leave for the first time since it was locked down 76 days ago to contain the novel coronavirus, despite fears of a second wave of infection if such restrictions are eased too soon https://t.co/KF8nDDa78d by @brendagoh_ pic.twitter.com/FRB65SkGZT — Reuters (@Reuters) April 8, 2020

По данным руководства железной дороги, в среду 55 тысяч человек покинут Ухань на поезде.

Это немногим больше, чем число людей, которые заразились вирусом в Ухане с декабря. Согласно официальным данным, число погибших в городе достигло 2571 человека, что составляет около 80% от общего числа погибших в Китае.

На пике эпидемии людей обязали сидеть дома. В последние дни ограничения ослабили, так как количество новых зараженных уменьшилось.

Накануне на материковой части Китая не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, а в течение последних двух недель Ухань насчитал только два новых случая.

По данным Национальной комиссии здоровья КНР на утро 8 апреля, на материке за последние сутки подтверждено 62 новых случая инфекции (59 завозных и 3 местных случая заболевания, 2 в провинции Шаньдун и 1 в провинции Гуандун),а также 12 новых подозрений (11 у приезжих, 1 у местного жителя провинции Гуандун).

Зафиксировано 2 новых смерти (1 в муниципалитете Шанхая и 1 в провинции Хубэй). Но 112 пациентов были выписаны из больницы после выздоровления. 2295 человек, имевших тесный контакт с инфицированными пациентами, сняты с наблюдения. Тяжелых случаев стало на 22 меньше.

Напомним: Китай, который в декабре-январе был эпицентром распространения коронавирусной болезни из-за нового коронавируса (Sars CoV 2), с 28 марта закрыл границу для иностранцев из-за пандемии COVID 19.