Кличко пожаловался СБУ на "минера" больницы и рассказал о нарушителях карантина

Киевский городской глава Виталий Кличко попросил Службу безопасности Украины найти человека, который солгал о минировании Александровской больницы, в которой находятся и инфекционные больные с COVID-19.

Источник: Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Я обратился в СБУ за оперативным расследованием вчерашнего случае с сообщением о минировании Александровской больницы. Такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Вчера ночью эвакуировали больных из учреждения, которое является опорным для лечении больных коронавирусом".

Детали: Кличко также сообщил, что правоохранители составили уже 622 протокола в отношении нарушителей правил карантина.

Из них 39 – за пребывание в общественном месте без масок, 10 – за перемещение группой более двух человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок.

За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция по информации мониторингового центра КГГА проверила соблюдение режима самоизоляции 637 человек

Мэр также сообщил, что говорил с правоохранителями об обеспечении контроля соблюдения правил карантина во время Пасхальных праздников и ограничения на посещение кладбищ в поминальные дни.

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