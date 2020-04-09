В "Слуге народа" говорят, что придумали, как отказываться от госденег в квартал

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Четверг, 9 апреля 2020, 14:52

"Слуга народа" предложит изменения в законодательство, которые позволят политическим партиям отказываться от государственного финансирования поквартально.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии УП

Прямая речь: "Сейчас готовятся изменения в закон о госбюджете для повторного первого чтения. Я внес предложение - изменения в закон о политических партиях, которые позволят отказываться от государственного финансирования не один раз на всю каденцию, а поквартально.

Если войдет в действие эта позиция, то мы начиная с третьего квартала сможем отказаться (от госфинансирования ред.), а затем определимся, или мы дальше откажемся на первый-второй квартал следующего года, или те деньги, которые мы уже получили: около 70 миллионов гривен, мы найдем юридическую модель, как их потратить на те вещи, которых от нас сейчас ждут избиратели.

Параллельно работаем в направлении, как не обходя закон, все-таки направить те средства, которые мы получили, на помощь борьбы с коронавирусом".

Детали. В начале марта "Слуга народа" сделала громкое политическое заявление об отказе от госфинансирования на год в пользу борьбы с коронавирусом. Однако позже выяснилось, что воплотить это в жизнь пока невозможно, поскольку согласно действующему законодательству финансирование получается на весь период - то есть от выборов до выборов.

Также по закону, в случае получения Национальным агентством по предотвращения коррупции соответствующего заявления партии и принятия им соответствующего решения, НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.

На уточняющий вопрос УП, каким же образом можно направить средства, от которых партия отказывается, на борьбу с коронавирусом, Корниеко отметил, что это уже компетенция Минфина.

Валентина Романенко, УП
Темы: Слуга народа НАПК


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