На Житомирщине и Киевщине до сих пор тлеет: спасатели продолжают работу
В Киевской области до сих пор продолжается работа по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в зоне отчуждения, на Житомирщине также тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.
По состоянию на 7 ч. 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем.
К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники".
Детали: В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.
Спасатели сообщают, что 3 мая вблизи сел Первомайское, Дубовый Гай и Лучанки Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки.
По состоянию на 7 утра 4 мая подразделения ГСЧС помогают работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.
Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники.
Что предшествовало: По состоянию на вечер субботы сообщалось, что все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали.
30 апреля сообщалось, что в Житомирской области продолжают тушить не менее четырех очаги пожаров, в Чернобыльской зоне также продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника.
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Предыстория:
- Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- В МВД сообщали, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.