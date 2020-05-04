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На Житомирщине и Киевщине до сих пор тлеет: спасатели продолжают работу

Понедельник, 4 мая 2020, 08:43
На Житомирщине и Киевщине до сих пор тлеет: спасатели продолжают работу

В Киевской области до сих пор продолжается работа по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в зоне отчуждения, на Житомирщине также тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

По состоянию на 7 ч. 4 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем.

К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники".

Детали: В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов локализованы.

Спасатели сообщают, что 3 мая вблизи сел Первомайское, Дубовый Гай и Лучанки Овручского района ликвидировано 3 очага возгорания лесной подстилки.

По состоянию на 7 утра 4 мая подразделения ГСЧС помогают работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 207 человек и 52 единицы техники.

Что предшествовало: По состоянию на вечер субботы сообщалось, что все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали.

30 апреля сообщалось, что в Житомирской области продолжают тушить не менее четырех очаги пожаров, в Чернобыльской зоне также продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Предыстория:

  • Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД сообщали, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСЖитомирская областьКиевская областьЧернобыль
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