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Рябошапка говорит, что дело на него завели по жалобе "обиженного прокурора"

Среда, 6 мая 2020, 15:44
Рябошапка говорит, что дело на него завели по жалобе обиженного прокурора

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бесперспективным открытое в отношении него уголовное производство о недостоверном декларировании.

Источник: Рябошапка в комментарии "Укринформу"

Детали: Экс-генпрокурор заявил, что речь идет о заявлении "обиженного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

Прямая речь: "Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производство и проверить информацию.

Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать".

Что предшествовало: 6 мая стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура по решению суда открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Напомним: 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку с должности.

Инициаторами недоверия были 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционной платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

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Темы: РябошапкаАнтикоррупционная прокуратура
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