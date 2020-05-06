Рябошапка говорит, что дело на него завели по жалобе "обиженного прокурора"
Среда, 6 мая 2020, 15:44
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бесперспективным открытое в отношении него уголовное производство о недостоверном декларировании.
Источник: Рябошапка в комментарии "Укринформу"
Детали: Экс-генпрокурор заявил, что речь идет о заявлении "обиженного уволенного прокурора Андрея Шевченко".
Прямая речь: "Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производство и проверить информацию.
Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать".