Все разделы
Укр / Рус

Под судом по Стерненку столкновения, депутаты и петарды: в зал не пускают людей

Пятница, 12 июня 2020, 16:35

Под Шевченковским райсудом Киева, который должен избрать меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве вероятного напавшего на него, произошли столкновения с полицией.

Источник: трансляция hromadske, спикеры партии "Голос" Ярема Дух и "Европейская солидарность" Андрей Жигулин в комментарии УП

Детали: Служба судебной охраны и полиция не пускают людей, которые собрались в поддержку Стерненко, в зал суда. Также не допускают большинство журналистов.

 
фото: telegram Стерненка

Друзья подозреваемого призвали подписывать заявления, чтобы взять его на поруки, и благодаря этому также попасть на заседание.

По словам пресс-секретаря "Голоса", правоохранители аргументируют свои действия "внутренним распоряжением".

 
фото: Ярема дух, "Голос"

Кроме того, в суд пришли депутаты, которые также выразили желание принять активиста на поруки. Их в зал суда пропускают.

В частности, в суде находятся 6 народных избранников от партии "Голос", 3 – от "Европейской солидарности".

На улице подожгли дымовые шашки и петарды. Некоторые люди в группе поддержки заявили об избиении полицией и разорванной во время столкновений одежде.

В то же время, в середине происходит судебное заседание. Защита Стерненко заявила отвод судье Владимиру Бугилю. Один из адвокатов активиста защищает пострадавших во время Революции достоинства и утверждает, что это приводит к конфликту интересов с судьей, который выносил решение во время Майдана.

Суд отказал в отводе.

После этого защита заявила отвод прокурору из-за того, что считает его предвзятым.

Что было раньше: Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.

Читайте также: Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко

Предыстория:

  • В 2018 году на экслидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
  • Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
  • В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Украинская правда
Темы: активисты


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО

Украина полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ

У жены президента Украины обнаружили коронавирус

фотоУ Порошенко заявляют, что за ним следят: требуют объяснений Зеленского

Кабмин разрешил въезд иностранцам

Кабмин заново поделил Украину на районы: 129 вместо 490

Все главные новости...
активисты
Для Стерненко будут просить круглосуточный домашний арест
Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве
Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения
Последние новости
17:45
Буславец хочет запретить сжигать газ на ТЭС для загрузки угольных шахт
17:38
фотоВ Княжичах подстрелили депутата райсовета: поссорились из-за детей
17:30
Нападение на Стерненко: следствие говорит, что фигурант уже месяц в розыске, но в базе его нет
17:30
ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "слуг"
17:23
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:04
Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО
16:58
Велосипедисты назвали 30 самых опасных мест в Киеве и требуют улучшения условий
16:50
В Грузии заявили, что не будут портить отношения с Киевом из-за Саакашвили
16:49
Водохранилища Симферополя сильно обмелели: оккупанты ищут выход из ситуации
16:39
Зеленский предложил Швеции строить мусороперерабатывающие заводы в Украине
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!