Под Шевченковским райсудом Киева, который должен избрать меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве вероятного напавшего на него, произошли столкновения с полицией.

Источник: трансляция hromadske, спикеры партии "Голос" Ярема Дух и "Европейская солидарность" Андрей Жигулин в комментарии УП

Детали: Служба судебной охраны и полиция не пускают людей, которые собрались в поддержку Стерненко, в зал суда. Также не допускают большинство журналистов.

фото: telegram Стерненка

Друзья подозреваемого призвали подписывать заявления, чтобы взять его на поруки, и благодаря этому также попасть на заседание.

По словам пресс-секретаря "Голоса", правоохранители аргументируют свои действия "внутренним распоряжением".

фото: Ярема дух, "Голос"

Кроме того, в суд пришли депутаты, которые также выразили желание принять активиста на поруки. Их в зал суда пропускают.

В частности, в суде находятся 6 народных избранников от партии "Голос", 3 – от "Европейской солидарности".

На улице подожгли дымовые шашки и петарды. Некоторые люди в группе поддержки заявили об избиении полицией и разорванной во время столкновений одежде.

фото: Эльдар Сарахман, УП

фото: Эльдар Сарахман, УП

В то же время, в середине происходит судебное заседание. Защита Стерненко заявила отвод судье Владимиру Бугилю. Один из адвокатов активиста защищает пострадавших во время Революции достоинства и утверждает, что это приводит к конфликту интересов с судьей, который выносил решение во время Майдана.

Суд отказал в отводе.

После этого защита заявила отвод прокурору из-за того, что считает его предвзятым.

Что было раньше: Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.

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