Под судом по Стерненко столкновения, депутаты и петарды: в зал не пускают людей
Под Шевченковским райсудом Киева, который должен избрать меру пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве вероятного напавшего на него, произошли столкновения с полицией.
Источник: трансляция hromadske, спикеры партии "Голос" Ярема Дух и "Европейская солидарность" Андрей Жигулин в комментарии УП
Детали: Служба судебной охраны и полиция не пускают людей, которые собрались в поддержку Стерненко, в зал суда. Также не допускают большинство журналистов.
Друзья подозреваемого призвали подписывать заявления, чтобы взять его на поруки, и благодаря этому также попасть на заседание.
По словам пресс-секретаря "Голоса", правоохранители аргументируют свои действия "внутренним распоряжением".
Кроме того, в суд пришли депутаты, которые также выразили желание принять активиста на поруки. Их в зал суда пропускают.
В частности, в суде находятся 6 народных избранников от партии "Голос", 3 – от "Европейской солидарности".
На улице подожгли дымовые шашки и петарды. Некоторые люди в группе поддержки заявили об избиении полицией и разорванной во время столкновений одежде.
В то же время, в середине происходит судебное заседание. Защита Стерненко заявила отвод судье Владимиру Бугилю. Один из адвокатов активиста защищает пострадавших во время Революции достоинства и утверждает, что это приводит к конфликту интересов с судьей, который выносил решение во время Майдана.
Суд отказал в отводе.
После этого защита заявила отвод прокурору из-за того, что считает его предвзятым.
Что было раньше: Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.
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Предыстория:
- В 2018 году на экслидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
- Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
- 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
- В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.