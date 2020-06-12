Під судом по Стерненку сутички, депутати і петарди: до зали не пускають людей

Під Шевченківським райсудом Києва, який має обрати запобіжний захід Сергію Стерненку, підозрюваному у вбивстві свого ймовірного нападника, відбулись сутички з поліцією.

Джерело: трансляція hromadske, речники партії "Голос" Ярема Дух та "Європейська солідарність" Андрій Жигулін у коментарі УП

Деталі: Служба судової охорони та поліція не пускають людей, які зібрались на підтримку Стерненка до зали суду. Також не допускають більшість журналістів.

фото: telegram Стерненка

Друзі підозрюваного закликати підписувати заяви, щоб взяти його на поруки, і завдяки цьому також потрапити на засідання.

За словами речника "Голосу", правоохоронці аргументують свої дії "внутрішнім розпорядженням".

фото: Ярема дух, "Голос"

Крім того, до суду прийшли депутати, які також виявили бажання взяти активіста на поруки. Їх до зали суду пропускають.

Зокрема, у суді перебувають 6 народних обранців від партії "Голос", 3 – від "Європейської Солідарності".

На вулиці підпалили димові шашки та петарди. Дехто з групи підтримки заявив про побиття поліцією та розірваний під час сутичок одяг.

фото: ельдар сарахман, УП

фото: ельдар сарахман, УП

Водночас, у середині відбувається судове засідання. Захист Стерненка заявив відвід судді Володимиру Бугілю. Один із адвокатів активіста захищає потерпілих під час Революції гідності і стверджує, що це призводить до конфлікту інтересів із суддею, який виносив рішення під час Майдану.

Суд відмовив у відводі.

Після цього захист заявив відвід прокурору через те, що вважає його упередженим.

Що було раніше: Правоохоронці просять суд відправили Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

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