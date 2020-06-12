Під судом по Стерненку сутички, депутати і петарди: до зали не пускають людей
Під Шевченківським райсудом Києва, який має обрати запобіжний захід Сергію Стерненку, підозрюваному у вбивстві свого ймовірного нападника, відбулись сутички з поліцією.
Джерело: трансляція hromadske, речники партії "Голос" Ярема Дух та "Європейська солідарність" Андрій Жигулін у коментарі УП
Деталі: Служба судової охорони та поліція не пускають людей, які зібрались на підтримку Стерненка до зали суду. Також не допускають більшість журналістів.
Друзі підозрюваного закликати підписувати заяви, щоб взяти його на поруки, і завдяки цьому також потрапити на засідання.
За словами речника "Голосу", правоохоронці аргументують свої дії "внутрішнім розпорядженням".
Крім того, до суду прийшли депутати, які також виявили бажання взяти активіста на поруки. Їх до зали суду пропускають.
Зокрема, у суді перебувають 6 народних обранців від партії "Голос", 3 – від "Європейської Солідарності".
На вулиці підпалили димові шашки та петарди. Дехто з групи підтримки заявив про побиття поліцією та розірваний під час сутичок одяг.
Водночас, у середині відбувається судове засідання. Захист Стерненка заявив відвід судді Володимиру Бугілю. Один із адвокатів активіста захищає потерпілих під час Революції гідності і стверджує, що це призводить до конфлікту інтересів із суддею, який виносив рішення під час Майдану.
Суд відмовив у відводі.
Після цього захист заявив відвід прокурору через те, що вважає його упередженим.
Що було раніше: Правоохоронці просять суд відправили Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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Передісторія:
- У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.
- Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
- Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
- 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
- Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
- Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.