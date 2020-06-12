Нападение на Стерненко: следствие говорит, что фигурант уже месяц в розыске, но в базе его нет
Следствие по делу третьего нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка говорит, что подозреваемый Александр Исайкул объявлен в розыск.
Источник: заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии УП
Прямая речь Симоненко: "Объявлен (в розыск – УП) соответствующим постановлением".
Детали: По словам заместителя генпрокурора, постановление датировано 12 мая.
В то же время, в розыскных учетах на сайте СБУ и МВД Исайкул до сих пор не значится.
Кроме того, защитник другого подозреваемого в нападении, погибшего во время столкновения, Ивана Кузнецова, сказал УП, что ему неизвестно о существовании постановления о розыске Исайкула.
Стерненко и его защита ранее также обращали внимание, что Исайкул хоть и является подозреваемым, но в розыск не объявлен.
Читайте также: Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко
Предыстория:
- В 2018 году на экслидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
- Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
- 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
- В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.