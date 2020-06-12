Нападение на Стерненко: следствие говорит, что фигурант уже месяц в розыске, но в базе его нет

Следствие по делу третьего нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка говорит, что подозреваемый Александр Исайкул объявлен в розыск.

Источник: заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии УП

Прямая речь Симоненко: "Объявлен (в розыск – УП) соответствующим постановлением".

Детали: По словам заместителя генпрокурора, постановление датировано 12 мая.

В то же время, в розыскных учетах на сайте СБУ и МВД Исайкул до сих пор не значится.

Кроме того, защитник другого подозреваемого в нападении, погибшего во время столкновения, Ивана Кузнецова, сказал УП, что ему неизвестно о существовании постановления о розыске Исайкула.

Стерненко и его защита ранее также обращали внимание, что Исайкул хоть и является подозреваемым, но в розыск не объявлен.

Александр Исайкул фото: facebook Стерненко

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