Напад на Стерненка: слідство каже, що підозрюваний вже місяць в розшуку, але в базі його немає

Слідство у справі третього нападу на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка каже, що підозрюваний Олександр Ісайкул оголошений в розшук.

Джерело: заступник генпрокурора Олексій Симоненко та пресслужба Служби безпеки України у коментарі УП

Пряма мова Симоненка: "Оголошений (у розшук – УП) відповідною постановою".

Деталі: За словами заступника генпрокурора, постанова датована 12 травня.

Водночас, в розшукових обліках на сайті СБУ та МВС Ісайкул досі не значиться.

Крім того, захисник іншого підозрюваного в нападі, який загинув під час сутички, Івана Кузнецова, сказав УП, що йому невідомо про існування постанови про розшук Ісайкула.

Стерненко та його захист раніше також звертали увагу, що Ісайкул хоч і є підозрюваним, але в розшук не оголошений.

Олександр Ісайкул фото: facebook Стерненка

Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія: