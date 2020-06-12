Напад на Стерненка: слідство каже, що підозрюваний вже місяць в розшуку, але в базі його немає
Слідство у справі третього нападу на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка каже, що підозрюваний Олександр Ісайкул оголошений в розшук.
Джерело: заступник генпрокурора Олексій Симоненко та пресслужба Служби безпеки України у коментарі УП
Пряма мова Симоненка: "Оголошений (у розшук – УП) відповідною постановою".
Деталі: За словами заступника генпрокурора, постанова датована 12 травня.
Водночас, в розшукових обліках на сайті СБУ та МВС Ісайкул досі не значиться.
Крім того, захисник іншого підозрюваного в нападі, який загинув під час сутички, Івана Кузнецова, сказав УП, що йому невідомо про існування постанови про розшук Ісайкула.
Стерненко та його захист раніше також звертали увагу, що Ісайкул хоч і є підозрюваним, але в розшук не оголошений.
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Передісторія:
- У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.
- Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
- Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
- 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
- Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
- Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
- Правоохоронці просять суд відправили Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.