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Напад на Стерненка: слідство каже, що підозрюваний вже місяць в розшуку, але в базі його немає

П'ятниця, 12 червня 2020, 17:30

Слідство у справі третього нападу на екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка каже, що підозрюваний Олександр Ісайкул оголошений в розшук.

Джерело: заступник генпрокурора Олексій Симоненко та пресслужба Служби безпеки України у коментарі УП

Пряма мова Симоненка: "Оголошений (у розшук – УП) відповідною постановою".

Деталі: За словами заступника генпрокурора, постанова датована 12 травня.

Водночас, в розшукових обліках на сайті СБУ та МВС Ісайкул досі не значиться.

 

Крім того, захисник іншого підозрюваного в нападі, який загинув під час сутички, Івана Кузнецова, сказав УП, що йому невідомо про існування постанови про розшук Ісайкула.

Стерненко та його захист раніше також звертали увагу, що Ісайкул хоч і є підозрюваним, але в розшук не оголошений.

 
Олександр Ісайкул
фото: facebook Стерненка

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Передісторія:

  • У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
  • Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
  • Правоохоронці просять суд відправили Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Соня Лукашова, УП


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